Ellis og Balle til Litteraturhuset

Brett Easton Ellis, Solvej Balle, Jamaica Kincaid er bare noen av de internasjonale stjernene du kan møte på Litteraturhuset i Oslo fremover.

– Det er en stor glede å få besøk av Nordisk Råds litteraturpris-vinner Solvej Balle. Med Om utregning av romfang-syklusen har hun etablert seg som en av de viktigste og mest nyskapende danske forfatterne i vår tid. Bøkene hennes utforsker på en tenksom og finurlig måte de helt grunnleggende, eksistensielle sidene ved å være menneske. Norske lesere kan glede seg til å bli bedre kjent med Balle når hun møter forfatterkollega Erlend Loe til en reflekterende og underholdende samtale om tid og eksistens, sier daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

En ny, innholdsrik sesong er på trappene på Litteraturhuset. I løpet av vintermånedene får huset besøk av store internasjonale forfatternavn som danske Solvej Balle, amerikanske Bret Easton Ellis, afro-karibiske Jamaica Kinkaid, albanske Lea Ypi og svenske Lina Wolff.

Bringer verden til Litteraturhuset

– I disse mørke tider har vi valgt å bringe verden til Litteraturhuset! Vi kickstarter derfor 2023 med et mangfold av litterære og kunnskapsrike stemmer, forteller Kaluza. Hun fortsetter:

– At kult-forfatteren av American Psycho og provokatør Bret Easton Ellis kommer med ny roman for første gang på 13 år er en begivenhet og vi er svært glade for at han ville ta turen til Litteraturhuset for en samtale om seriemord og litteratur med Emma Clare Danielsen som samtalepartner. I tillegg returnerer Nobelpris-favoritt og feminist Jamaica Kincaid til Litteraturhuset for en samtale og morsrollen og identitet, mens albanske Lea Ypi har skrevet en unik oppvekstskildring av livet under kommunistisk diktatur, forteller Kaluza.

Programmet har også en rekke store norske forfattere på plakaten, eksempelvis vil Zeshan Shakar møte Mustafa Can til en samtale om generasjoner, i lys av Shakars siste roman i oppvekst-trilogien sin.

Ny lørdagsserie

Litteraturhuset lanserer denne vinteren en ny lørdagsserie med blant annet Nick Shepherd og Amat Levin, som vil problematisere arven etter kolonitiden både nasjonalt og internasjonalt. Serien er en del av Litteraturhusets flerårige satsning på afrikansk litteratur, historie og samfunnsdebatt.

– Arven etter kolonitiden er for mange noe helt konkret og håndfast, det handler om hva slags språk barna dine får undervisning på, hva du får lære i historietimene, eller at levningene etter dine forfedre befinner seg i et europeisk museum og ikke i jorda. Her trenger vi mer kunnskap, og vi har derfor rigget en foredragsserie for alle som er nysgjerrige og ønsker å lære mer, forteller Åshild Lappegård Lahn, prosjektleder for Litteraturhusets satsning på afrikansk litteratur.

