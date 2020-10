Dusinet fullt for Nielsen

Atle Nielsen gir denne høsten bok på sitt forlag nummer tolv. Er det norsk rekord?

Schibsted, Kagge, Gyldendal, Dinamo, Font, Kunnskapsforlaget, Edvard’en, Vigmostad & Bjørke, Vega, Aller og Cappelen Damm. Dette var Atle Nielsen forlags-CV foran denne bokhøsten. Nå har han nylig publisert boken Ett blod på forlaget Goliat – og kan dermed skilte med dusinet fullt på forlagssiden. Det er med stor sannsynlighet norsk rekord. Hvis du vet om noen som slår denne: ta kontakt med redaksjon@bok365.no!

– Er du så umulig at du sliter ut forlagene dine?

– Hehe. Nei, jeg håper og tror jeg ikke har slitt dem ut. Nesten uten unntak er det forlagene som har tatt kontakt og spurt meg om å gjøre de forskjellige bokprosjektene mine, forsikrer Atle Nielsen.

To ganger Brann

– Det er blitt en del sportsbøker – både fra nåtid og av det mer nostalgiske slaget?

– Ja, nærmere halvparten av de 31 bøkene har med sport å gjøre. Man skriver gjerne om temaer som ligger hjertet nærmest, sier Atle Nielsen.

Opp gjennom årene er det blitt bøker om fotball, sykkel, vintersport, musikk, vikinger og tog – for å nevne et knippe temaer.

For sikkerhets skyld har det blitt to bøker om Brann – i tillegg til én om Rosenborg.

– Det siste er vel et heller tvilsomt oppdrag for en bergensbosatt forfatter?

– Jeg har ligget heller lavt med den på Torgallmenningen, ja, sier Atle Nielsen lattermildt. – Jeg er jo faderlig belastet med trønder-far Otto, og er alltid blitt tatt imot med åpne armer på RBK-brakka hver gang jeg er innom Lerkendal. Det har vært fine opplevelser.

Bull. Ole Bull.

Denne høsten handler det om Ole Bull. Ikke fiolinvirtuosen og komponisten. Nei, det er journalist Ole Bull som skal trollbinde det norske krim-publikummet. For Atle Nielsen debuterer altså som krim-forfatter, så langt til applaus fra anmelderne.

I likhet med fiolinist Bull har også journalist Bull postadresse Bergen. I et av byens penere boligstrøk blir en mann funnet ihjelslått – og i hånden holder han et visittkort med innskriften «Congratulations to you too» TV2-journalist Ole Bull er raskt på ballen i en historie som også bringer oss over Nordsjøen til den britiske hovedstaden.

– Den handler om de tingene jeg kanskje kan best her i livet: Bergen, media, London og fotball, sier Atle Nielsen.

Og ikke nok med det, som det heter: Denne høsten er det også duket for splitter ny pubquiz-bok på Cappelen Damm og en repakketert fun fact-bok med ymse one-linere på Vigmostad & Bjørke signert Nielsen – begge i samarbeid med Pondus-pappa Frode Øverli.

Slektsroman fra slagmarken

Ennå er mye ugjort.

– Hva er drømmeprosjektet?

– Jeg har lyst til å «gjøre en Hoem», og skrive en roman som bygger på god familiehistorie. Jeg hadde en fordums slektning som utvandret til Amerika, og som endte sitt liv på slagmarken i Europa, dagen før første verdenskrig tok slutt. Jeg har begynt på researchen og har lyst til å nøste videre i dette. Det ligger uansett ikke nok håndfaste fakta der til å lage noen sakprosa-bok, men det er godt materiale til å male ut dette i en roman. Så, det er nok drømmeprosjektet.

– Kan det bli på forlag nummer tretten?

– Ja, si det. Den som lever, får se.

Merk: Atle Nielsen er tilknyttet BOK365.