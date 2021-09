Disse kan vinne Bastianprisen

5 av 63 påmeldte oversettelser er gjennom nåløyet.

Siden 1951 har Norsk oversetterforening delt ut Bastianprisen. I år er oversettere av populære forfattere som Elena Ferrante og Annie Ernaux blant de nominerte.

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk. Prisen består av en statuett laget av kunstneren Ørnulf Bast, samt en premie på kr 50 000. Det utdeles normalt to priser i året, hvorav ett av disse er et verk for barn og unge.

Merk at det ikke lages kortliste i klassen for barne- og ungdomsbøker.

Her er årets nominerte:

Ute Neumann for oversettelse fra tysk av Jenny Erpenbecks Hjemsøkelse (Oktober).

Fra juryens begrunnelse: «Språket svinger fra det poetiske via det nøkternt beskrivende til det tørt byråkratiske, men er alltid nådeløst presist.»

Geir Pollen for oversettelse fra russisk av Anton Tsjekhovs Dama med hunden og andre forteljingar (Skald).

Fra juryens begrunnelse: «Det som særlig utmerker denne oversettelsen, er flyten og plasseringen av ordene i setningen, slik at språket faller naturlig».

Vibeke Saugestad for oversettelse fra amerikansk av Lucia Berlins Kveld i paradis (Oktober).

Fra juryens begrunnelse: «Tone, tid og miljø er selvfølgelig og stilsikkert overført til norsk av Vibeke Saugestad. Replikkene bare sitter. Oversettelsen gir i det hele tatt inntrykk av samme uanfektede suverenitet som originalen.»

Henninge Margrethe Solberg for oversettelse fra fransk av Annie Ernaux’ Årene (Gyldendal).

Fra juryens begrunnelse: «Den norske oversettelsen har i likhet med originalen en letthet i tonen som gjør at bokens sannheter overrumpler oss med desto større virkning».

Kristin Sørsdal for oversettelse fra italiensk av Elena Ferrantes Dei vaksnes løgnaktige liv (Samlaget).

Fra juryens begrunnelse: «Det er imponerende hvor tett hun klarer å legge seg til originalteksten uten å miste den opprinnelige betydningen og gnisten.»

Juryens begrunnelser kan leses i sin helhet her.