Disse er nominert til Indiebokprisen

Det foregår en profesjonalisering blant selvpubliserte forfattere, og det merkes, mener Indiebokprisen.

– Vi står i en profesjonaliseringsprosess i indiebokbransjen. Indieforfattere i dag er dyktigere, de vet i større grad hva som skal til for å få et godt resultat og de er villige til å jobbe for det. Samtidig er antallet tilgjengelige rådgivere innenfor ulike felt større, sier Karianne Aanestad i Indiebokprisen i en pressemelding.

15 bøker er nominert til årets pris, fordelt på tre kategorier: skjønnlitteratur for voksne, sakprosa for voksne, og barne- og ungdomslitteratur.

Blant de nominerte i sakprosa-kategorien finner vi blant annet LinkedIn-profil Fredrik Fornes, som solgte ut første opplag på 2000 bøker på kort tid.

– Jeg er veldig stolt over å bli nominert, og glad for fellesskapet i indie-miljøet, sier Fornes.

I kategorien barne- og ungdomsbøker er forfatter Bjørn Sortland nominert for boka Eg er redd for atom-bomber, jenter som heter Nina, og at foreldra mine ikkje er foreldra mine på ekte. Sortland har tidligere vunnet en rekke priser og gir ut både på eget og etablerte forlag.

– Det kan være vanskeligere enn du tror og man må benytte profesjonelle aktører i prosessen, sier Sortland, som understreker at han ikke nødvendigvis hadde valgt å selvpublisere som ny forfatter.

Prisene deles ut under årets Indiebokfestival på Litteraturhuset 25. april.

De nominerte er:

Skjønnlitteratur for voksne

Drømmer, Sigrunn. Bare drømmer av Tage Guldvåg

Finsk valgfag av Anders Almås Rofstad

Seniord av Hovde med flere

Mørkefall av Sven Simonsen

Angst av Parly Stallvik

Sakprosa for voksne

Du må holde lyset av Åse Fagervik.

Ingen bryr seg om karrieren din – før du selv gjør det av Fredrik Fornes

Egypt – drømmer om en revolusjon av Tori Aarseth

Blålys og hvitt pulver: to skjebner – ett vennskap av Håkon Gisholt

Nasjonalidretter av Fred Radenbach

Barne- og ungdomsbøker

Panikk i poppkornet av Tonje Haukner

Kampen av Espen Mowinckel

Operasjon kakerlakk av Hege E. Bjerkelien

Avtrykk fra en glassmanet av Eli Renate Bye Sørensen & Tommy Lindland Sørensen

Eg er redd for atom-bomber, jenter som heter Nina, og at foreldra mine ikkje er foreldra mine på ekte av Bjørn Sortland