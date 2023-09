Dette er de nominerte til oversetternes egen pris

Blant 66 påmeldte skjønnlitterære oversettelser har Norsk Oversetterforening plukket ut fire finalister til å kappes om den gjeve Bastianprisen.

Bastianprisen er den gjeveste utmerkelsen en skjønnlitterær oversetter til norsk kan få, og tildeles for en fremragende oversettelse som er utkommet i bokform, oppført på teater eller fremført i et etermedium året før.

Norsk Oversetterforening deler ut prisen 28. september, og den består av en folestatuett med plakett, utført av kunstneren Ørnulf Bast, og 50.000 kroner.

Årets Bastiankomité plukket ut følgende fire oversettelser blant de 66 påmeldte:

Thomas Lundbo for oversettelse fra fransk av Georges Perecs Hvilken knallert med forkrommet styre innerst i gården (Solum Bokvennen)

Henninge Margrethe Solberg for oversettelse fra fransk av Hervé Guiberts Til vennen som ikke reddet livet mitt (Fanfare)

Magne Tørring for oversettelse fra japansk av Mieko Kawakamis Natsus somre (Solum Bokvennen)

Hedda Vormeland for oversettelse fra nederlandsk av Ilja Leonard Pfeijffers Grand Hotel Europa (Gyldendal)