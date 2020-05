Det våres for lyrikken

Lyrisk: Norsk poesi blomstrer. Nye navn, ny teknikk og nye plattformer. Cappelen Damm er pådriver for det nye drivet. Fredag var debutant Alexander Fallo helt oppe på syvende plass på lista over mestselgende skjønnlitteratur.

I mars i år skrev Øivind Danielsen en interessant artikkel, Dikt eller drap, her på BOK365. Danielsen viste til at så sent som i 2004 utgjorde lyrikksalget nesten 13 prosent av bokomsetningen til forlagene i Forleggerforeningen. Tallet for krim var samme år 10 prosent. I 2018 stod krim for nær en fjerdedel av omsetningen, mens lyrikken var redusert til litt over 7 prosent.

Lite gleder mer enn at lyrikk selger og blir lest. Sist fredag kunne vi glede oss over ikke mindre enn to diktsamlinger på den skjønnlitterære bestselgerlista: Alexander Fallo helt opp på syvende plass med Du fucker med hjertet mitt nå, Yahya Hassan på tiende med Yahya Hassan 2.

Tidligere i år – og i fjor – har vi videre vært bortskjemt med Trygve Skaug, høyt oppe på den skjønnlitterære bestselgerlista i ukevis.

Episenter i Akersgata

Kraftsenter for hva som kan betegnes som noe av en kommersiell tilbakekomst for norsk lyrikk, er landets største forlag, Cappelen Damm. Yahya Hassan 2 er riktignok utgitt på Armada, men det mest fordi Armada-redaktør Anne Fløtaker, valgte å gå fra Cappelen Damm – hvor Hassans debutsamling ble utgitt i 2014, den gang med Fløtaker som redaktør.

Ledende for innfasingen av den Ny-enkle-poesien (instapoesi) i Cappelen Damm og i norsk litteratur, er redaktør Sigmund Sørensen, godt assistert av redaksjonssjef John Erik Riley. Ledende forfattere er i første omgang nevnte Trygve Skaug og Alexander Fallo. Vi bør kanskje også nevne Martin Svedman, Sabina Store-Ashkari og Amalie Kasin Lerstang.

Markedskanalen «Ren Poesi»

En annen fellesnevner for fornyelsen er Ellen Wisløff, også hun med sin første utgave av suksess-serien Ren Poesi på Cappelen Damm. Wisløff brukte Instagram som utgangspunkt for å dele dikt hun var glad i. Insta-kontoen ble raskt kjempepopulær og har i dag mer enn 100 000 følgere.

Som formidler og kurator er Ellen Wisløff uovertruffen. Hun introduserte raskt ukjente navn som Trygve Skaug, Alexander Fallo og mange flere. De ukjente blandet hun med kvalitet fra diktere som Stein Mehren, Inger Hagerup, Jan Erik Vold og Helge Torvund. Dermed var suksessresepten klar. Wisløff har solgt titusener av antologier og åpnet lyrikkdøra for hundretusentalls lesere, de aller fleste av den yngre garde. Hun fortjener virkelig en formidlingspris. Hør, Forfattersentrum og juryen for Wergelands åre.

Komplekse dikt kan være tomme

Tidlig i vår skapte avisa Klassekampen debatt om den Ny-enkel-poesien kan regnes som aktverdig og seriøs. I kjølvannet av ordskiftet spurte vi norsk lyrikks høvedsmann, Helge Torvund om norsk poesi er blitt for liketil, enkel og prosaisk? Til dette svarte Torvund:

– Debatten har vel meir preg av å eit forsøk på polarisering; anten er dikta komplekse, gir lesaren intellektuell motstand og har litterær kvalitet, eller så tilfredstillar dei eit emosjonelt behov og blir altfor lettbeinte og overflatiske. Eg har aldri vore tilhengar av anten eller tenking og overforenklingar.

– Det finst haugevis med kryptiske, komplekse og hermetiske dikt som ikkje gir meg noko og som eg ikkje er i stand til å finna litterære kvalitetar ved, og Børli, Takvam, Falkeid, Skjelbred, Nyquist og Vold har jo i årevis vist at treffande, gripande, snertne og direkte dikt kan ha kvalitetar som ein heller bør strekkja seg etter, enn avvisa og forakta.

Du fucker med hjertet

Bestselgende idag er altså Alexander Fallo med den fengende tittelen Du fucker med hjertet mitt nå. Debutant Fallo (f.1984) har bakgrunn fra både forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø og Westerdals school of communication. Han har hatt et flertall dikt på trykk i flere fanziner, tidsskrift, antologier og skolebøker, mest kjent er han som poeten på Instagram hvor han har 20k følgere.

Du fucker med hjertet mitt nå kretser rundt et parforhold som tar slutt, tapet av en far og tomheten som oppstår når man for første gang i livet står helt alene. Fallo nevnes ofte i sammenheng med Skaug, antagelig grunnet Instagram-bruken, men dikterne er høyst ulike. Skaug vektlegger empati og omtanke. Fallo med 60-tallets amerikanske beat-poeter som forbilder, er mer av en frapperende ordsmed.

Samlingen inneholder tekstrader som på ingen måte er uefne, men 175 sider kan bli i meste laget. Her ville det med fordel kunne vært skåret ned på antallet. Når det er sagt, her finner du også perler.

Fra Du fucker med hjertet mitt nå velger vi først ett dikt til far. Så to om den første stormende og uforløste kjærligheten.

*

jeg er født til å løpe

rundt og rundt sirkeltrening diagonalløp

i sykehusgangene oslos bratteste bakkeløp

jeg er ingen maratonmann

pappa var ingen bokser men kanskje

norges beste fighter

*

hvis du ikke ser

meg nå så ser du

meg aldri

hvis du ikke tar meg

nå så får du meg aldri

hvis du ikke snur deg nå

så snur jeg meg aldri

hvis du ikke lar meg gå

så går jeg nok aldri

*

jeg kunne tenkt på

hva som helst

men jeg tenker på deg

jeg kunne skrevet hva som helst

men jeg skriver om deg

jeg kunne ligget med hvem som helst

men jeg finner ikke deg

*

Alexander Fallo, Du fucker med hjertet mitt nå (Cappelen Damm, 2020)