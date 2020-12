– Det går så det suser

Julesalget går så det suser i bokhandler over hele landet, og mange rapporterer om rekordomsetning. Se hvilke bøker bokhandlerne spår vil ligge under ditt juletre neste uke.

– Her går det så det suser. Vi ligger godt over fjoråret i omsetning, og vi har masse bestillinger fra hyttefolk som kommer til helgen, så vi skal ikke klage nå, forteller Bente Furuseth på Geilo Bok.

Til tross for alle mørke spådommer tidligere i år, går julesalget i bokhandelen over alle forventninger. BOK365 har kontaktet bokhandlere i både nord, sør, øst og vest i førjulstiden, og tonen er lik over hele landet:

– Det går veldig, veldig bra. Sammenliknet med i fjor har vi en god økning. Vi merker ikke noe til coronaen, det er heller motsatt. Folk reiser jo ikke bort, og bruker derfor heller penger på spill og bøker, sier Anette Withers, butikksjef ved ARK Sørlandssenteret.

Også på Tronsmo i Oslo Sentrum, ett av handelsområdene som har vært hardest rammet av corona-restriksjonene, går julehandelen sin vante gang:

– Mars var det ikke noe gøy, men etter det har driften gått som vanlig. Vi tror julesalget skal gå bra. Vi syns kundene er flinke. De bruker hele butikkens åpningstid, holder avstand og bruker munnbind. Dessuten handler flere på nett, forteller Eva Stenlund Thorsen ved Tronsmo bokhandel. Hun har også en oppfordring til forlagene i disse tider:

– Vi bokhandlere har ikke hatt hjemmekontor. Vi står i frontlinjen og selger bøker. Kanskje dette er året hvor vi skal få en ekstra klapp på skulderen for innsatsen? I år tror jeg mange bokhandlere ville like at forlagene viser at de setter ordentlig pris på oss. Det er min julehilsen.

Ingen sentrumsdød

Sørvest i landet, i Stavanger, opplever bokhandelen heller ingen sentrumsnød:

– Her i Stavanger sentrum er julesalget helt eventyrlig, sier Norli-regionssjef Ivar Viland. Han var tidligere i uken innom Norli Nygata for å ta tempen på julehandelen:

– Det er rett og slett morsomt å være på jobb i disse dager. I sentrumsbutikkene er det 10 prosent oppgang. Vi har registrert at det er tungt i andre bysentrum, men i Stavanger er det god fart.

Men Viland påpeker at også de merker coronaen:

– Vi ser at kundene bruker åpningstiden på en annen måte, og at julesalget startet mye tidligere. Det virker som det er færre kunder ute, men omsetningen vår viser at det helt tydelig ikke er det.

Også langt i nord er det travelt:

– Det går meget, meget bra. Vi er eneste bokhandel her på Sortland, så vi skal servere et helt marked og et stort omland, og da har vi det ekstra travelt, forteller Monica Marhaug, butikksjef ved Norli Sortland.

Travelt ble det ikke i Fredrikstad før denne uken:

– Det er først nå at vi merker juletrøkket, så de ansatte er litt svette i panna. Det har vært behagelige dager hittil, og salget ser ut til å ha gått veldig bra, sier Tonje ved Norli Torvbyen.

Kongen og presidenten

– Mitt inntrykk er at man vil passe på gjengen og ha det fint sammen i julen. Da må man ha både spill og litt ekstra, sier Tonje ved Norli Torvbyen i Fredrikstad.

Men bokhandlerne forteller at det er særlig to bøker det norske folk kjøper i disse dager:

– Kongen forteller og Obamas Et lovet land, sier Anette Withers ved ARK Sørlandssenteret. Det samme forteller Geilo Bok, Norli Fredrikstad og Norli Sortland:

– Vi selger veldig mye av Kongen forteller, Tvedts Verdenshistorien og Kjell Aukrust. I tillegg går det også mye av Hekneveven, Tollak til Ingeborg, Felemakaren, Bare en mor, Hellstrøms kokebok og min favoritt, Gutten, muldvarpen, reven og hesten, sier Monica på Norli Sortland.

Hos Tronsmo har de litt andre bøker som selger godt:

– Rød jul-juleheftet, Terje Tvedts Verdenshistorien, bøkene til Annie Ernaux og ikke minst Gulosten 2. Sistnevnte virker det som alle vil ha, selv de som ikke leser tegneserier. Mange har ventet på den, og den ligger på topp hos oss, sier Eva Stenlund Thorsen.

Mens i Stavanger er det lokale favoritter som flyr ut av butikken:

– Hos oss er det jo Tore Renbergs Tollak til Ingeborg og Byen som formet Norge selger desidert mest, sier regionssjef Viland.

– Ingen skal mangle spill

– Vår største utfordring i disse dager er å holde spillstablene høye nok. Det er et helt vanvittig salg, forteller Norli-regionssjef Viland om pusle- og brettspillsalget i førjulstiden.

Bokhandlerne forteller at puslespillbølgen som skylte over landet ved den først nedstengningen i mars, har dabbet litt av. Nå går det mest i brettspill:

– Det går spesielt mye av brettspillet «Ryktet går», men klassikere som Den forsvunne diamant og Ludo går det også mye av, sier Withers ved ARK Sørlandssenteret.

Monica ved Norli Sortland forteller at det slett ikke bare kjøpes spill som gaver:

– I dette året skal ingen mangle verken spill eller puslespill. Det virker ikke som folk bare kjøper det som julegaver heller, men for å ha sikret seg noe å gjøre i rom- og førjulstiden.

Puslespillene er derimot fremdeles populære i Fredrikstad:

– Vi er hele tiden tom for puslespill på over 2000 biter. Spillet «Omg just dont» ble vi også raskt utsolgte for, sier Tonje ved Norli Torvbyen.

Hva vil ligge under juletreet?

Men hvilken bok tror norske bokhandlere vil befinne seg under flest juletrær neste uke?

– Obama! Det er så moro med den boka, for den kan man gi til ungdom, gamle og til begge kjønn. Jeg tror derimot mange eldre vil få Konge-boka, sier Bente Furuseth ved Geilo Bok.

Resten av landet virker å holde en knapp på at kongen blir julens store vinner:

– Jeg tror Kongen forteller er den boken folk flest får i gave, basert på det store salget vi har hatt på den boken, sier Anette Withers ved ARK Sørlandssenteret.

– Hvis vi skal spå for hele Norge, så tror jeg Kongen forteller stikker av som julens vinner, sier regionssjef i Stavanger, Ivar Viland, og det samme tror Monica ved Norli Sortland.

I Fredrikstad er det også lokale favoritter mange vil få under treet:

– Vi har en del lokalbøker som selger godt, som praktboken Fra Fredagshølet til Isegran. Men jeg har mest lyst til å sette kongen som gavefavoritt. Det er en bok som passer alle, og som er lett å gi, sier Tonje ved Norli Torvbyen.