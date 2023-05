Forfatteren Salman Rushdie fremstår i et videoinnlegg til allmennheten for første gang på ni måneder. Han advarer om at ytringsfriheten er under angrep.

I en takketale etter å ha blitt tildelt British Book Award sier Rushdie at ytringsfriheten aldri i hans levetid har vært under så stort press som nå. Prisen ærer forfattere som viser besluttsomhet, og forleggere og bokhandlere som inntar en klar holdning mot intoleranse. Rushdie brukte briller med ett vanlig og ett mørkt glass, ettersom han mistet synet på det høyre øyet under angrepet som fant sted på en litteraturfestival i staten New York i august i fjor. Han fikk også nerveskader i den ene hånden. Rushdie sa at han fra sitt ståsted i USA med forskrekkelse ser på angrep mot biblioteker og bøker for barn. – Dette er angrep på selve grunntanken om hva et bibliotek skal være. Det er svært alarmerende, og vi må resolutt bekjempe slike hendelser, sa forfatteren. Han kritiserte også forleggere som endrer eldre bøker, for å trekkes nåtidens overfølsomhet, slik det er blitt gjort med verk av Roald Dahl og Ian Fleming. – Utgivere må la bøkene komme til oss slik de ble utgitt, og slik de framsto for sin samtid. Hvis dette er vanskelig å håndtere, så finn noe annet å lese, framholdt Rushdie. 0 Shares