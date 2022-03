Den første Ravneringene-prisen er delt ut

– Det er stort, ambisiøst, og vidunderlig vellykket, sier Siri Pettersen. Hun har kåret den aller første vinneren av Ravneringene-prisen.

Siri Pettersen debuterte i 2013 med fantasyboken Odinsbarn, den første boken i Ravneringene-trilogien. Siden har hun skrevet fram et svært omfangsrikt og prisbelønt fantasyunivers, hun har også skrevet barnebok og for et par år siden startet hun på en ny «fantasyvandring», med den nye serien, Vardari.

Nå vil hun hjelpe andre fantasyskrivende, og tidligere i vinter opprettet hun Ravneringene-prisen. Torsdag kveld var tiden kommet for å utrope den aller første vinneren av prisen, som er pålydende 50 000 kroner. Den går til H.L. Phoenix, som slapp Arkin. Lysets vokter i fjor.

– Jeg stiftet Ravneringene-prisen med mål om å fremme norsk fantasy, gjennom et bidrag til en forfatter som imponerer med rå kvalitet og drivkraft. Det finner jeg i Helge. Han skaper rett og slett fantasy som får meg til å huske hvorfor jeg skriver fantasy, sier Pettersen til NTB.

Hun har stor tro på dette universet, som omtales som en portal-fantasy for unge lesere, og hun har også fått lese materiale som så langt ikke er publisert.

– Det er stort, ambisiøst, og vidunderlig vellykket, slår hun fast, og mener videre det her er snakk om vakker og stemningsfull fortellerkunst – i verdensklasse.

– Det er fengende, fargerikt og følelsesladd, på linje med de mest folkekjære animasjonsfilmene, fortsetter hun – og mener vinneren har klart å lande et sylskarpt konsept, med sterk visuell identitet og ikonisk design.

– Lyset er gjennomgangstema, og også det mest oppsiktsvekkende virkemiddelet: Det forgreiner seg som blodårer gjennom sidene, og skaper en pulserende, dragende og magisk verden man bare kan måpe av.

Mer enn drager og trolldom

Bak pseudonymet H.L. Phoenix skjuler Helge Lee seg, en kar som helt siden han var svært ung har kjent på trangen til å skape. Han forteller at muligheten til å skape en annen verden enn den vi selv lever i, var spesielt forlokkende.

– I 2012, rett etter jeg hadde mistet begge foreldrene mine, begynte jeg å skrive på manuset til det som i dag er Arkin. Lysets vokter-serien. Det skulle ta meg seks år å fullføre. Hver dag drømte jeg om å bli forfatter; Skrive og tegne de mest fantastiske historiene verden har sett og hørt, sier han. Og forteller at han i perioder jobbet både sent og tidlig for å kunne legge seg opp en buffer som kunne muliggjøre å ta seg litt jobbfri – og fordype seg helt i fantasyen.

– Jeg skrev og tegnet i hver eneste lunsjpause, og planla historien om Arkin om og om igjen i hodet mitt. Så, tidlig i 2020, da jeg hadde nok materiale, sendte jeg manus og illustrasjoner til Egmont. Noen uker senere gikk drømmen i oppfyllelse, jeg signerte kontrakt, forteller prisvinneren videre. Han legger til:

– Fantasy for meg er så mye mer enn «bare» drager og trolldom. Fantasy for meg representerer håp. Og det er det jeg elsker ved det – det at alt er mulig. Uansett hvor liten sjansen er for å lykkes, så finnes det håp i fantasy. Og har man håp, så har man alt.

Hva det betyr å få en slik pris, er nesten litt vanskelig å sette ord på, det betyr så mye, sier Lee – som etter en tenkepause trekker fram dette:

– En ting er den økonomiske drahjelpen, som er veldig betryggende. Videre er det anerkjennelsen for nesten åtte års arbeid. Det føles fantastisk. Videre er det dette med å bli satt på kartet. Det finnes nemlig mange fantastiske historier der ute, men de eksisterer jo ikke om de ikke blir lest. Jeg tror prisen, med alle sine ringvirkninger, kan løfte forfatterskapet mitt betraktelig.

– Og jeg må legge til at det å personlig motta en pris fra en av mine aller største litterære forbilder: Det er ganske unikt og beærende.

Løfter leseren

Siri Pettersen er ikke i tvil om at verden trenger fantasy, kanskje mer enn noensinne.

– Fantastiske historier har lært oss å overleve. Det er derfor vi elsker dem. Det er derfor vi har delt dem, helt siden vi gryntet rundt leirbålene, sier hun – og legger til om Arkin:

– Det er en både sår og naken fortelling, en historie som dykker ned i tung tematikk og trekker veksler på forfatterens egne erfaringer – med tap og sorg. Men likevel evner fortellingen å løfte leseren.

Hun sier videre at i en verden med mye elendighet, så fungerer Arkin som den rene motgift mot kynisme.

– Dette er bøker som vil hjelpe unge ved å vekke viljen til å kjempe. Dette er bøker som kan redde liv. For mange vil ikke dette bare være nok en historie. Det vil være den avgjørende historien.

Pettersen kan fortelle at selv om hun stiller som mentor for vinneren, får også hun med seg mye lærdom på veien.

– Dette blir toveis mentoring, vi har allerede lært enormt mye av hverandre, og det tror jeg vi kommer til å fortsette med, slår fantasynestoren fast. Hun ser en stor framtid for H.L. Phoenix på fantasyhimmelen.

– Arkin har potensial til å nå enormt mange – over hele verden. Jeg er så uendelig stolt over å kunne gi hjelp på veien, slår hun fast.