Debutantenes høst

Hele fem av seks forfattere på Res Publica i bokhøsten er debutanter, og seks av høstens syv bøker er skrevet av kvinner.

– Det er en kjensgjerning at mannlige forfattere dominerer sakprosafeltet – og det har det også gjort på vårt forlag – derfor er det utrolig gøy at vi i høst har så mange flinke kvinner som utgir bøker hos oss, sier forlagssjef Gerd Johnsen.

Sammen med en liten og dedikert gjeng på til sammen tre årsverk utgir Res Publica i år hele 15 nye utgivelser totalt.

– Vi er veldig stolte over alle debutantene våre som kommer mer sterke historier og med interessante tema. Nye forfattere krever jo en ekstra innsats fra redaktørene, men dette er en investering for fremtiden – her vil det komme flere gode bøker! Vi driver jo aktiv forfatterrekruttering for å finne flinke folk med noe på hjertet, men det er litt tilfeldig at så mange kommer akkurat i høst. Så ta godt i mot debutantene Hannah Gitmark, Hilde Nagell, Laial Ayoub, Ulrik Eriksen og Vilde Bratland Hansen.

En fortropp for velferdsstaten

– Vi har også to spennende historiske bøker som vi håper vil skape debatt, sier salgssjef Gine Jonassen.

– Iselin Theien er en erfaren historiker med flere kritikerroste bøker bak seg, og i årets bok Damene i Fiolveien skriver hun den norske husmorens historie. Mange tror på klisjeen om at husmødrene kun hadde støv på hjernen, men Theien viser hvordan de organiserte seg og bidro med frivillig arbeid i sine nabolag og slik var en fortropp for velferdsstaten. Og nevnte jeg at den fikk terningkast 6 i Bok365?, avslutter Jonassen begeistret.

Hun trekker også frem Ulrik Eriksen, som skriver om hvordan bilen har formet Norge, både kulturelt, politisk og økonomisk, og Pappas hemmelighet av Vilde Bratland Hansen som utkom i august og hvor et nytt opplag allerede er igangsatt.

– Dette er en sterk og personlig historie der forfatteren skriver om hvordan far ble utsatt for overgrep som barn, og hvordan slike traumer også kan prege en hel familie, sier salgssjefen.

Mer aktuell med pandemien

Som med alle forlag har coronaen også påvirket Res Publica.

– Corona har som for alle forlag påvirket de fysiske arrangementene vi pleier å ha – dette er en viktig arena for oss både for å skape debatt rundt og for salg av bøkene, så dette merkes. Vi er vel ekstra spente på hvordan det fysiske julesalget i bokhandel vil bli i år. Men ellers utgir vi alle bøkene våre som planlagt – og ser at Noreena Hertz bok Ensomhetens århundre bare er blitt mer aktuell med pandemien, sier Gerd Johnsen.

Hertzs bok blir trukket frem som høstens store tittel hos Res Publica.

– Som et forlag som eies av Tankesmien Agenda og fagbevegelsen – har vi et mandat om å utgi bøker med viktige tema for sentrum-venstre i norsk politikk. Og det Hertz gjør i denne boken er å vise at ensomhet ikke bare er et individuelt problem for dem som rammes og deres helse, men et globalt problem som påvirker oss som samfunn. Vi må reetablere felleskapene og finne sammen igjen for slik å motvirke polariseringen i vår tid – og her har fagbevegelsen hatt og har en viktig rolle, sier Johnsen.

Og så har forlaget en liten godbit til alle som sverger til papirkalender: Marta Breen har laget Feministisk kalender 2021, der hun løfter frem høydepunkter fra feminismens historie med viktige merkedager for kvinnesaken, inspirerende sitater og med fokus på månedens feminist.

– Årets julegave til både kvinner og menn, mener en engasjert Gine Jonassen.

