Can Xue er Nobel-favoritt

Xue er en knepen favoritt til å motta årets nobelpris i litteratur. Hakk i hæl ligger Jon Fosse.

– Historisk er vinneren av nobelprisen i litteratur å finne i toppsjiktet av listene våre. For eksempel var fjorårsvinneren Annie Ernaux, tredje favoritt, mens 2020-vinneren Louise Glück, var favoritten før offentliggjøringen. Men det har også vært overraskelser, som Bob Dylan, som var i bunn av listen, og Abdulrazak Gurnah, som ikke en gang var med på listen, sier Robin Olenius, PR-sjef ved Betsson.

Skal vi ta Betssons ord for at de, med ganske stor riktighet, klarer å gjette hvem som mottar nobelprisen i litteratur, er det høy sannsynlighet for at det er Jon Fosse stikker av med utmerkelsen torsdag formiddag.

Spillselskapet gir nemlig nordmannen en odds på 6.00 – et lite hakk over kinesiske Can Xue, som er favoritt, med odds på 5.00.

Can Xue er ikke utgitt på norsk, men på svensk – hvor Albert Bonniers forlag i 2022 utga hennes fjerde roman, Kärlek i det nya årtusendet.

Paul Simon, Stephen King – og tidligere favoritter

På tredjeplass på Betssons liste, finner vi i skrivende stund en av Australias mest kjente forfattere, Gerald Murnane, etterfulgt av canadiske Anne Carson, fjorårets store favoritt, på fjerdeplass. Femteplassen er delt mellom kenyanske Ngũgĩ wa Thiong’o, amerikanske Thomas Pynchon, russiske Ljudmila Ulitskaja og rumenske Mircea Cartarescu.

Blant de 22 navnene på Betssons toppliste finner vi også musikeren Paul Simon, men du får ikke gode odds av å plassere pengene dine på ham. Både Simon og grøsserforfatteren Stephen King får begge samme odds: femtigangeren det du tipper, og befinner seg dermed i bunn av lista.

Det er kun to andre nordiske forfatternavn på bettinglistene, ved siden av Fosse. Karl Ove Knausgård og Helle Helle – begge med 20.00 i odds.

Det er en overvekt av nord-amerikanske forfatternavn på bettinglisten, men også flere franske forfattere har funnet veien inn – som Michel Houllebecq. Faktisk er det Frankrike som har flest tidligere vinnere, hele 16 stykker, fulgt av USA og Storbritannia, begge med 13 vinnere. Siden prisens første utdeling i 1901, har prisen blitt tildelt 102 menn og 17 kvinner. Kun én av dem takket nei, franskmannen Jean-Paul Sartre.

Sist en norsk forfatter ble tildelt nobelprisen i litteratur var i 1928, og da gikk den til Sigrid Undset. Før henne var mottok Bjørnstjerne Bjørnson prisen i 1903 og Knut Hamsun i 1920.

Bookmakernes favoritter

Her er topp ti listen av Bookmakernes favoritt til nobelprisen i litteratur – med oddsen de er gitt:

Can Xue – 5.00 Jon Fosse – 6.00 Gerald Murnane – 8.00 Anne Carson – 10.00 Ngũgĩ wa Thiong’o – 12.00 Thomas Pynchon – 12.00 Ljudmila Ulitskaja – 12.00 Mircea Cartarescu – 12.00 Michel Houllebecq – 15.00 Salman Rushdie – 15.00

Se hele oversikten her.