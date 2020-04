HJEMMEKONTORET: John Thomasgaard har fått revolusjonære på døra, og er selv blitt husokkuopant,

– Hvor er ditt hjemmekontor?



– Frem til nå, nesten alene på kontoret i Nydalen. Vi flyttet ut derfra 31. mars. Vi er på vei inn i nye kontorer i Universitetsgaten i tiden som kommer, men foreløpig er jeg husokkupant i det gamle fagforeningskontoret i Ugaten. Har fått en ny venn på døra her, forteller John Thomasgaard, kjededirektør i Norli – og nylig utfordret av Aschehougs forlagsdirektør Åse Ryvarden. «Vennen på døra» er ingen ringere enn den revolusjonære geriljalederen Che Guevara.

– Hva jobber du med akkurat nå?



– En blanding av business as usual og business as unusual. Vi jobber med planer og gjør kontinuerlige grep og justeringer for å møte den usikre våren. Det jobbes imponerende godt fra hjemmekontor, på teams og ikke minst ute i butikkene. En skikkelig stresstest av hele virksomheten, som går over all forventning

– Hva bruker du den innsparte reisetiden til og fra jobb til?



– Nå går jeg til og fra sentrum nesten hver dag, i alle fall i dag, så foreløpig har jeg ikke spart noe reisetid.

– Hvilken bok leser du?



– Nå leser jeg tre bøker, Stoisk ro av Cappelen Damm-Jenssen jr. Krevende, men spennende stoff uten tall for en kremmer fra Østerdalen. Nettopp ferdig med Den norske nazieliten og litt inne i Natt av Berhard Minier.

– En varm anbefaling blant bøkene du har lest de siste månedene?



– Jeg likte Michael Ondaatjes siste: Krigslys.

– Godt skrevet: En setning eller avsnitt i en bok, eller diktstrofe, som du setter spesielt stor pris på?



– Stalin-sitatet «Det er ikke så viktig hvem eller hvor mange som stemmer. Men det er veldig viktig hvem som teller opp stemmene.»

– Hvilken bok skulle du selv ønske at du hadde skrevet?



– Det må bli en om intuitiv ledelse.

– Hva savner du aller mest i disse corona-tider?



– Kanskje litt sært i å si, men ikke så mye. Skulle gjerne vært på ski på fjellet i påsken og hadde også sett frem til fotballsesongen.

– Hvem i bok-Norge vil du sende stafettpinnen videre til?



– Det må bli til forlagssjef Arne Magnus i Gyldendal. Han bidro til at vi fikk laget et veldig bra opprop til bokbransjen i disse korona-tider. Nå er vi opptatt av å se mulighetene.