– Burde være like selvfølgelig som Lindgren

DISSE ANBEFALER JEG: Linett ved Norli Sørlandssenteret mener hennes favorittbarnebok burde være en selvfølgelighet innen barns dannelseslitteraturreise.

Linett Eriksen Birkeland er butikksjef ved Norli Sørlandssenteret – hvor hun har jobbet i fjorten år. Hun forteller at det er spesielt barnelitteraturen som opptar henne, mye takket være barna Sindre og Oda, på 9 og 11 år. Hun har også spurt dem hvilke bøker de gleder seg til denne våren.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Ettersom det nå på nyåret er kommet eller ventes inn mange nye barnebøker i mange serier er det alltid gøy å anbefale en serie som barna blir totalt hekta på. Leseferdighetene er nok det som i hovedsak styrer hvilke bøker som jeg anbefaler til hvilke barn. Når det er sagt så er det mange besteforeldre som nok ikke er like realitetsorientert i hvor leseferdighetene ligger hos sine spesielt oppvakte barnebarn.

– For å komme i gang med lesingen, finnes det mange gode tegneseriebøker og grafiske. Barna mine trekker spesielt frem Det kuleste fra vikingtiden av Martin Aas (pappaen deres ble faktisk «sittende fast» på do med den så lenge at vi begynte å etterlyse han da et av barna hadde glemt igjen boka der) og Kvitebjørn av Maja Lunde. Jeg var veldig spent på hvordan sistnevnte ville bli fortalt i 2022-format ettersom eventyret i sin «opprinnelsesform» er spesielt brutalt med tanke på tematikken rundt tvangsekteskap/ kidnapping/menneskehandel/barnebrud. Heldigvis klarte Maja Lunde å gjøre eventyret om til et fint og godt eventyr for barn tilpasset vestlig kultur og verdier.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Sindre gleder seg mest til den nye Drageskoleboka Månedragens reise og bok nummer 2, Skogen, i serien «Ville poter»

– Oda gleder seg mest til den nye Nicolineboka Sannheten om Vorm og lurer veldig på når Nordlys, den neste boka i «Mot og Mysterier», kommer.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Den beste boka som jeg har lest for barna er min ultimate favorittbok og barnebokklassiker fra da jeg selv var barn og som kom ut i ny utgave i fjor høst, Den uendelige historien av Michael Ende. Den bør være en like selvfølgelighet innen barnas dannelseslitteraturreise som Lindgren, Prøysen, Egner, Loe og Bringsværd.

– I voksenlitteraturen, som det kun konsumeres en brøkdel av i forhold til barnebøker, er det nok Kniven i Ilden av Ingeborg Arvola som står igjen som en bok jeg likte spesielt godt.