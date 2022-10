Bookerprisen til Karunatilaka

Den srilankiske forfatteren Shehan Karunatilaka er årets vinner av den prestisjetunge Bookerprisen.

47-åringen får prisen for den mørke og komiske boken The Seven Moons of Maali Almeida, som handler om drapet på en journalist.

– Boken handler om et mørkt liv etter døden der grensene utviskes, ikke bare mellom ulike sjangre, men også mellom liv og død, kropp og sjel, øst og vest, sier dommerpanelets leder Neil MacGregor.

Dommerne roser forfatteren for «spennvidden og evnen, vågemotet, frekkheten og munterheten» i boken.

– Det er en bok som tar forfatteren med på en berg-og-dal-banetur gjennom liv og død, helt fram til det forfatteren beskriver som det mørke hjertet i verden, der leseren til sin overraskelse oppdager glede, ømhet, kjærlighet og lojalitet, sier MacGregor.

Handlingen er lagt til det borgerkrigsherjede Sri Lanka på slutten av 1980-tallet. Der er krigsfotografen, gambleren og skaphomsen Maali Almeida blitt drept. Han legger ut på en reise i livet etter døden for å finne ut hvem han ble drept av, og for å avsløre konfliktens brutalitet. Han har sju måner på seg til å gjøre dette.

Den fem personer store juryen måtte lese seg gjennom 170 bøker før de valgte en vinner. Prisen er på 50.000 pund (600.000 kroner).