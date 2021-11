Bokslukerprisens superfinalister

Over 125 000 elever på mellomtrinnet har lest og stemt fram sine fem superfinalister til Bokslukerprisen 2021/22.

Unge lesere på 5., 6. og 7. trinn har i løpet av høsten lest utdrag fra ti norske bøker i aldersgruppen 10-12 år. De har diskutert og stemt fram hvilke fem bøker de mener bør være superfinalister i Bokslukerprisen.

De utvalgte er:

Hetebølge av Dag Otto Lauritzen og Frode Eie Larsen, Kagge 2021

Bare Victor av Victor Sotberg, Gyldendal 2020

Hør’a dagbok! av Amina Sewali, Aschehoug 2020

Charlie Drømmevandrer. Fangene i Adnafjell av Svein Tindberg, J.M. Stenersen 2020

Hva skjedde egentlig med deg? av Jenny Jordahl, Cappelen Damm 2020

Skaper leseglede

Femten juryklasser fra ulike regioner skal nå i gang med å lese bøkene og deretter stemme fram en vinnerbok. Bokslukerprisen deles ut i Oslo torsdag 21. april 2022. Engasjementet i høstens prisarbeid har vært stort fra både elever, lærere og bibliotekarer.

– Det er et imponerende arbeid skolene har lagt ned i Bokslukerprisen denne høsten. Med prisen vil vi at leserne skal bli engasjerte, snakke med hverandre om bøkene og få et innblikk i nyere norsk litteratur. Årets tekster har tydelig skapt leseglede og mange gode opplevelser rundt omkring i landet, sier prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Sigrun Feiring.

– Blant superfinalistene finner vi blant annet skjønnlitterære spenningsbøker og sakprosa med alvor. Det er en god bredde og det blir interessant å se hvordan bøkene blir mottatt av juryklassene, sier hun.

Juryklassene er:

Hemsedal barne- og ungdomsskule (5. trinn), Hemsedal, Viken

Hjelmeland skule (6. trinn), Hjelmeland, Rogaland

Høvik skole (5B), Bærum, Viken

Håkvik skole (6. trinn), Narvik, Nordland

Kaland skole (6. trinn), Bergen, Vestland

Klevstrand skole (7. trinn), Porsgrunn, Vestfold og Telemark

Majorstuen skole (5A), Oslo

Mære skole (7. trinn), Steinkjer, Trøndelag

Nesoddtangen skole (6C), Nesodden, Viken

Selnes skole (5A), Tromsø, Troms og Finnmark

Sinnes skule (5.-7. trinn), Sirdal, Agder

Tverrlandet oppvekstsenter (5.-7. trinn), Leirfjord, Nordland

Tornes skule (5. trinn), Hustadvika, Møre og Romsdal

Valldal skule (7. trinn), Fjord, Møre og Romsdal

Venabygd montessoriskole (6.-7. trinn), Ringebu, Innlandet