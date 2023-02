Bokklubben styrker markedsavdelingen

Bokklubben henter fra Schibsted og har ansatt Norges største bokfluenser.

Bokklubben forsterker markedsavdelingen og henter Victor Bøe Isaksen som ny CRM-rådgiver. Isaksen kommer fra stillingen som Marketing Automation Consultant i Schibsted.

I tillegg har Bokklubben allerede ansatt Mie Harris Storbekken som digital markedsfører og innholdsprodusent. Storbekken er en av Norges største bokfluensere og er blant bokelskere kjent som Barnebokuniverset på Instagram. I tillegg driver hun podkasten Barnebokpodden.

Teamet er komplett

Dette er de første ansettelsene som er gjort av medlems- og markedssjef Arnbjørn J. S. Marklund etter at han begynte i jobben i mai i fjor. Med disse to ansettelsene forsterker han ikke bare markedsavdelingen, men han har endelig fått satt sammen et komplett team.

– Vi er i gang med et meget spennende arbeid her i Bokklubben. Vi skal skape ny vekst i medlemsmassen og hjelpe nye generasjoner bokelskere til å få mer leseglede. Det har derfor vært meget viktig å forsterke teamet med de helt riktige folka. Det er derfor med stor entusiasme jeg ønsker Victor velkommen til oss første mars. Samtidig har Mie allerede fått tjuvstartet litt. Det skal bli skikkelig godt å komme ordentlig i gang. Endelig er laget komplett, sier Marklund.

Marklund påpeker at Isaksen tar med seg viktig kompetanse på CRM og medlemskommunikasjon fra Schibsted. Der har han jobbet strategisk med måten selskapets aviser har kommunisert med abonnenter.

– I Schibsted har jeg jobbet mye med å forbedre kundereiser og skape engasjement blant alle som abonnerer på aviser. Når jeg nå fikk denne muligheten for å gjøre tilsvarende for Bokklubben, var det en mulighet jeg ikke kunne si nei til. For det første er jeg utrolig interessert i litteratur, for det andre er både Bokklubben og bokbransjen i en endring som jeg synes er spennende. Jeg tror jeg har mye å bidra med, sier Victor Bøe Isaksen.

– Hobby som jobb

Mie Harris Storbekken er også glad for å starte i Bokklubben. Hun kommer fra stillingen som Content Manager i Norsvin.

– I løpet av pandemien startet jeg et leseprosjekt for barna mine som jeg dokumenterte på Instagram under brukernavnet Barnebokuniverset. Dette ble en hobby som mange utover min egen omgangskrets satt stor pris på. Etter hvert startet jeg også en egen barnebok-podkast sammen med min makker Sebastian Solli. Når jeg nå kan ha deler av hobbyen min som jobb, så er jo det helt fantastisk.

Samarbeidet med Storbekken har allerede båret frukter forteller Marklund:

– Etter at Mie startet hos oss har vi endelig kunnet gire opp for vår tilstedeværelse på sosiale medier. Vi har også mange planer for hvordan vi skal skape mer verdi for medlemmene våre ved å skape en større fellesskapsfølelse og nærhet til litteratur og forfattere. Det har rett og slett vært en drøm å få henne med på laget. Når vi nå får på plass Victor som sistemann skal vi virkelig sparke fra oss på den gode måten! Bare vent å se.