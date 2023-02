NORLA styrker laget

Det er duket for både nye fjes, nye roller og nye perioder i NORLA-staben.

Det skjer bevegelser i NORLA (Norwegian Literature Abroad), som til daglig jobber med å støtte opp under den norske litteratureksporten. Mette Børja, seniorrådgiver for informasjon, går denne våren inn i rollen som koordinator for den store oversetterkonferansen som NORLA arrangerer i slutten av juni. Sammen med programansvarlig Dina Roll-Hansen vil hun ha hovedansvaret for den nevnte konferansen.

– Optimal arbeidsplass

NORLA har derfor engasjert Martine Jonsrud i et vikariat, og hun vil ha 60 prosent stilling som informasjonsrådgiver ut august:

– NORLA er en optimal arbeidsplass for oss som er interesserte i å formidle norsk litteratur i utlandet. Jeg har lenge ønsket å jobbe med Margit og resten av teamet, og nå får jeg endelig muligheten! Det blir en spennende tid fremover, sier Martine Jonsrud.

I tillegg har NORLA-praktikant Agata Kazmierczak, som startet i forbindelse med gjestelandsprosjektet for Bokmessen i Warszawa, fått engasjement som prosjektassistent i 60 prosent stilling til sommeren.

Stor konferanse-satsing

– Det var fantastisk å jobbe som praktikant på prosjektene i Warszawa og Frankfurt. Jeg er superglad for å fortsette i NORLA som prosjektassistent, og spesielt for å bidra til vår Oversetterkonferanse i år, sier Agata Kazmierczak.

Sjefen sjøl er selvsagt glad for å ha fått flere hender på dekk:

– Vi er så glade for å utvide teamet vårt, og jeg ser frem til å jobbe med både Martine og Agata fremover. Det er også veldig flott at Mette får tid til å jobbe mer med den store oversetterkonferansen vår i juni, som vi gleder oss veldig til, sier Margit Walsø.