Blomster til de usynlige bok-heltene

DAGENS SOMMERGJEST: – Alle som har levert forsinkede manus vet hvor mye vi har å takke dem for, sier Trond Giske, om de som jobber bak kulissene i norsk bokbransje.

Trond Giske, medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, skal tilbringe ferien her til lands. Han håper på god mat, gode bøker og sol. Samtidig håper han at høsten vil bringe et regjeringsskifte – og med et et skikkelig litteraturløft.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Det blir norgesferie hos familie i Hedmark og Trondheim. Vi måtte som så mange andre avlyse den planlagte turen til varmere strøk på grunn av korona.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Tid med familien og fri fra jobb og oppdrag, god mat og drikke, gode bøker og gjerne sol og varme.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Det går i politisk litteratur for tiden, leste Thorbjørn Jaglands biografi som var både godt skrevet og interessant, og har noen bøker om britisk politikk som venter. Når ferien begynner skal jeg endelig få lest Erik Fosnes Hansens kritikerroste Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Mitt liv som Trond.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Det blir nok mer mailsjekking enn strandliv, dessverre.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Gjerne god grillmat, helst med noe kaldt å drikke til.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Det blir gode venner som vi har sett alt for lite det siste året. Etter koronaen er lista lang over venner som jeg gleder meg til være sammen med igjen, så det må nok bli flere middager.

– Ditt beste ferieminne?

– Barndommens somre på mormor og morfars småbruk i Rendalen i Østerdalen. De var akkurat som somre på landet skal være, med husdyr, slåttonn, villjordbær og traktorkjøring.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle de usynlige heltene som jobber på spreng med språkvask, layout, sats, trykking og alt annet for å rekke de siste fristene foran bokhøsten. Alle som har levert forsinkede manus vet hvor mye vi har å takke dem for.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– På litteraturfeltet hadde det vært å styrke innkjøpsordningen for sakprosa. Deretter sørge for et skikkelig løft for biblioteker og leselyst blant barn og unge. Generelt ville det være å gjeninnføre Kulturløftets mål om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Rekordinteresse for bøker blant barn og unge.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Må det et regjeringsskifte til for å få et skikkelig litteraturløft?»

– Ja, det må nok det.