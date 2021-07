Blomster til Borkenhagen

SOMMERGJESTEN: Anne Gaathaug er noe av en nestor i forlagsbransjen. Hun er sjelden hvilende.

Anne Gaathaug har jobbet i flere forlag, hun har skrevet en hel rekke quizbøker og har lang erfaring som quizmaster, blant annet på Litteraturhuset i Oslo og i Klassekampen. De fleste vil huske henne fra tiden som forlagssjef i Kagge i årene 2009-2018.

Da hun sluttet i Kagge, startet hun eget forlag, Gloria, men som dessverre ikke løftet seg. I fjor måtte derfor dørene stenges. Nå starter hun på nytt forlag, om enn i mindre skala. I slutten av august kommer første utgivelse fra Papermoon Publishing; Blodsbror – historien om Ari Behn og Per Heimly.

– Hvor tilbringer du ferien, Anne?

– I år blir det som i fjor – i Norge. Litt på Vestlandet, litt i Oslo, og forhåpentligvis masse på hytta på Eidsfoss. Neste år derimot…!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Minst en utfart. Det kan være innenlands, utenlands, til skogs eller til sjøs. Det viktigste er å ta turen.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste boken jeg har lest så langt i år er den endelig versjonen av Blodsbror – historien om Ari Behn og Per Heimly, skrevet av Heimly i samarbeid med Jo Johnsen. Og øverst i bunken ligger Jeg grunnla de forente stater av Hilde Susan Jægtnes. Den ligger for øvrig rett over Rasende binne av Ingebjørg Berg Holm og Elskeren av Helene Flood.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Jeg bare spør

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Helt klart mailsjekking.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Spekeskinke, sommerkål, poteter og smør. Også jordbær med fløte til dessert.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Da ville jeg invitert journalisten Trude Lorentzen. Hun er skikkelig flink. Jeg skulle forberedt noen ordentlig gode spørsmål om den sterke boken hun skrev om sin mor, Mysteriet mamma, og ikke minst om serien Quislings koffert som hun nylig har laget for NRKs podkastserie Hele historien.

– Ditt beste ferieminne?

– I 2011 var vi på sommerferie i Lucca i Italia. En liten uke før hele verden ble snudd på hodet, hadde vi klart å skaffe oss billetter til Elton John-konsert på torget i gamlebyen i Lucca. Blant 900 andre publikummere følte vi oss privilegerte og heldige der vi med armene i været, sammen sang, Rocket Man, Goodbye Yellow Brick Road, Don’t Let the Sun Go Down On Me og Your Song.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Marit Borkenhagen! Den utrettelige sjefen for litteraturfestivalen på Lillehammer. Det hun og hennes folk har fått til under svært krevende forhold i pandemien er intet annet enn imponerende. Festivalen åpnet i mai dørene for en sulteforet bokbransje, og leverte et ukelangt arrangement vi kommer til å snakke lenge om.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Kanskje ikke så overraskende, men jeg ville jobbet for å få vedtatt en boklov til det beste for litteraturen, leserne, forfatterne og forlagene.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– «Nykommeren Papermoon gjør det skarpt på bestselgerlistene»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

– Nok å gjøre for tiden?

– Har du det?

– Jo, takk som spør! Mer enn nok, og takk for det. Med en fleksibel arbeidssituasjon som jeg deler mellom Thorleif Dahls Kulturbibliotek, Papermoon Publishing og litt freelancing for øvrig fyller jeg dagene fra tidlig til sent.

Fortsatt god sommer!