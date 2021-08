Blir ny Bok365-journalist

Martine Jonsrud går fra litteraturformidling i London til litteratur- og bokbransjejournalistikk i Bok365.

– Jeg gleder meg til å være med på å dekke norsk og internasjonal bokbransje, og bidra til at litteraturen synes og snakkes om. Bok365 er et spennende og viktig nettsted, som i likhet med for eksempel The Bookseller i Storbritannia, er med på å skape interesse for og kunnskap om det som foregår på litteraturfeltet, sier Martine Jonsrud. Fra 1. september er hun på plass som journalist i Bok365.

Media og litteratur

Martine Jonsrud (36) kommer fra stillingen som kultur- og kommunikasjonsrådgiver ved ambassaden i London, der hun hadde ansvar for litteratur og scenekunst, samt nettstedet Norwegian Arts. Hun har tidligere jobbet i sosiologiredaksjonen til SAGE Publications, og vært redaksjonssjef i Det Nye.

Hun har en Bachelor of Arts (Kultur og kommunikasjon fra UiO) og Master of Arts (Media and Communications) fra Goldsmiths College, University of London. Det siste året har hun hatt permisjon fra ambassaden for å gå Forfatterstudiet i Bø.

– Fin miks

– Jeg er glad for at Bok365 øker satsningen på litteraturkritikk, og ser frem til å legge til rette for flere gode anmeldelser og kommentarer fremover, sier Martine Jonsrud.

– Martine har en veldig fin miks av journalistisk teft, litteraturinteresse og arbeidserfaring fra media- og kulturfeltet. Hun blir definitivt et flott tilskudd til vår redaksjon, sier Bok365-redaktør Vebjørn Rogne.