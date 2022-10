Bibliotekene deler ut ny litteraturpris

Den nye prisen skal gå til en bok for voksne som er utgitt på norsk de siste fem årene.

– Nå får lånerne våre muligheten til å stemme fram den beste litteraturen på norsk, sier Merete Lie, avdelingsdirektør for Deichman Bjørvika.

Over 200 norske biblioteker er med når folkebibliotekene oppretter sin egen litteraturpris. Kriteriet for prisvinneren er intet annet enn at prisen skal gå til «en bok for voksne som er utgitt på norsk de siste fem årene».

Initiativet til Bibliotekets litteraturpris kommer fra folkebibliotekene Deichman (Oslo), Bergen offentlige bibliotek, Sølvberget (Stavanger), Trondheim folkebibliotek, Kristiansand folkebibliotek, Tromsø bibliotek, Drammensbibliotekene og Bærum bibliotek.

Årets nominerte

Bibliotekarer fra landets åtte største folkebiblioteker kom fram til en kortliste på ti bøker, og nå skal landets lesere og bibliotekansatte avgjøre hvem som får den nye litteraturprisen for første gang.

De ti nominerte er:

Skabelon (2020) av Malin C. M. Rønning

Er mor død (2020) av Vigdis Hjorth

Emily forever (2021) av Maria Navarro Skaranger

The Hills (2017) av Matias Faldbakken

En frivillig død (2018) av Steffen Kverneland

Kjærlighetens Antarktis (2019) av Sara Stridsberg

Ekko. Et essay om algoritmer og begjær (2021) av Lena Lindgren

Når landet mørknar (2018) av Tore Kvæven

På jorda er vi glimtvis vakre (2019) av Ocean Vuong

Eg snakkar om det heile tida (2018) av Camara Lundestad Joof

Deles ut i november

– Alle kan stemme og det er helt gratis, som det meste annet på folkebiblioteket. Du kan stemme fra PC, nettbrett eller mobil. Gå inn på www.biblioteketslitteraturpris.no, sier Merete Lie.

Lånere og andre lesere kan stemme på sine tre favoritter innen 24. oktober.

Prisen deles ut 30. november. Vinneren mottar en statuett utformet at kunstner Kjell Erik Killi Olsen.