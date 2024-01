Bestselgende lyrikk 2023

LYRISK: Nobelprisåret gjenspeiles også på lyrikklista.

Nobelprisen til Jon Fosse skapte naturlig nok stor interesse for forfatterskapet. Da tildelingen var gjort kjent måtte Samlaget i all hast trykke nye opplag, så også av diktsamlingene. Det var likevel for kort tid igjen av året til at Fosse kunne passere Hans Børli som lå øverst på lyrikklista det aller meste av fjoråret.

Bokhandlerforeningen har utarbeidet en liste over de 50 mest solgte diktsamlingene i 2023.

Nobelprisen innebærer ikke bare en hyllest av Fosse, men også av nynorsken. Gledelig er det derfor at også tredjeplassen innehas av en nynorskforfatter, avtroppende leder av Forfatterforeningen, Brynjulf Jung Tjønn.

I nobelforedraget brukte Jon Fosse to ganger sitater av sin kanskje fremste inspirasjonskilde, Olav H Hauge. Hauge finner vi som nummer 12 på lista.

De siste årene har vi kunnet glede oss over viktige samlinger som har satt lyrikken i fokus. Kritikerprisen for beste norske voksenbok gikk i 2020 til Karoline Brændjord (#46) for Jeg vil våkne til verden, mens den i 2022 gikk til nevnte Brynjulf Jung Tjønn for Kvit norsk mann.

Vi kan dessverre ikke vente lignende oppmerksomhet rundt fjorårets utgivelser, men det er positivt at vi finner unge Axel Frønes (f. 1990) med samlingen Her og nå helt oppe på sjette plass av lista. Årets overraskelse er Bente Bratlund på plassen over Frønes. Dans dotter mi er også en fjorårs utgave, men inneholder dikt fra en lengre tidsperiode, selv om den også inneholder nyskrevne.

Av fjorårets finner vi etter Frønes, Dopamin av Alexander Fallo på niende, og Arne Torget med Pus på tiende.

På ellevte plass kommer Erlend O. Nødtvedt med den kanskje mest kritikerroste diktsamlingen i 2023, Olav Nygards seng.