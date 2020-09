Bazar-Hagen starter nytt forlag

– Dette skal være con amore, utgivelser vi liker og synes gir mening, sier Øyvind Hagen. Nå sjøsetter han forlaget Manuskript.

– Du hadde lovet deg selv at du aldri skulle starte forlag igjen – men her er du, nok en gang?

– Det er kjærligheten og nysgjerrigheten til litteratur, bøker og design som har drevet meg hele livet. Dessuten synse jeg det er spennende å skape noe nytt, sier Øyvind Hagen.

Hans første forlag het Dill Forlag, med en dillkvast som logo, og deretter ble det Ex Libris, Allehånde i både Norge og Danmark, og Bazar i hele Norden. Flere av satsingene ble solgt til større forlagskonsern for hyggelige millionsummer. Nå går han løs på et nytt forlagseventyr, Manuskript, sammen med Turid Løvskar.

Morsomt å finne en «hit»

– Hva er ambisjonene med Manuskript?

– Dette skal være con amore, utgivelser vi liker og synes gir mening. Vi har ingen spesiell agenda, annet enn at det skal utfordre og inspirere. Og vi har ikke noe ønske om å bli store. I Bazar var det mest oversatt, men nå har vi flere norske prosjekter på gang.

– Du har lansert forfattere som Dan Brown, Paulo Coelho, Rowling/Potter og en rekke andre monsterselgere for norske lesere? Kan vi oppleve noe slikt igjen, eller er du nå på helt andre veier?

– Jeg håper inderlig at vi kan finne flere monsterselgere! Det viser bare at bøkene betyr noe for mange. Men finnes de lenger, hva er en monsterselger i dag? Dessuten må man kysse to til tre ganger så mange frosker nå som for 10-20 år siden. Men ikke noe er morsommere enn å finne en «hit», så klart at vi vil lete etter det, sier Hagen.

«Optimistisk og inspirerende»

– Turid Løvskar har vært med deg før og er med deg nå. Noen ord om deres felles (forlags)fortid?

– Turid og jeg må ha vært sammen i et tidligere liv. I dette så har vi arbeidet sammen i lange perioder gjennom 30 år og trives sammen.

Den første Manuskript-utgivelsen kommer rett utpå nyåret. Og den handler om intet mindre enn kloden og vår felles fremtid:

– Fremtiden vi velger er en optimistisk og inspirerende bok om hvordan vi kan overleve klimakrisen, skrevet av tidligere sjef for FNs klimapanel og en av hovedarkitektene bak Parisavtalen. Sier meg enig med Yuval Harari, forfatteren av Sapiens og Homo Deus: «Dette er en av de mest inspirerende bøkene jeg har lest noen gang.» Han har lest en del, fastslår Øyvind Hagen.

Bildet: KONDISJONSSTERK DUO: Øyvind Hagen og Turid Løvskar går sammen i nok en forlagssatsing. (Foto: Manuskript Forlag)