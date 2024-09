Bastianprisen til Bjerkeng og Banach

Marit Bjerkeng er tildelt Bastianprisen 2024, og Agnes Banach er tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2024.

Prisen er den gjeveste utmerkelsen en skjønnlitterær oversetter til norsk kan få, og tildeles for en fremragende oversettelse. Utdelingen fant sted under feiringen av oversetternes skytshelgen Hieronymus 26. september.

«Består oppgaven med glans»

Marit Bjerkeng (f. 1949) er tildelt prisen for sin oversettelse fra russisk av novellesamlingen Rytterarmeen av Isaak Babel fra 1926.

Bjerkeng er oversetter, lærebokforfatter og pensjonert dosent i russisk. Hun oversetter fra

russisk, også tekster av ukrainere som har skrevet på russisk, og har blant annet oversatt verker av Nikolaj Gogol, Ivan Bunin og samtidsforfatterne Mikhail Sjisjkin og Ljudmila Ulitskaja.

Bjerkeng fikk i 2023 Det skjønnlitterære fonds oversetterpris for sitt samlede virke og i 2024 Kritikerprisen for beste oversettelse for Isaak Babels Rytterarmeen.

Komiteen skriver i sin begrunnelse at Bjerkeng har gitt seg i kast med en svært krevende tekst, men består oppgaven med glans:

«Teksten er tidvis poetisk, var og billedrik, andre ganger brutal og bardus, og skiftene skjer iblant lynraskt. Det er store variasjoner både i stilnivå og stilarter, i tillegg til replikker med slang, dialekt og innslag av andre språk. Alt dette går årets Bastian-mottaker uforferdet løs på, og det med beundringsverdig smidighet og stilfølelse. Det er vakkert, det er vondt, og det er vidunderlig virtuost formulert både av forfatteren og hans lydhøre oversetter.»

Bastiankomiteen har bestått av Leif Ekle, Christian Rugstad og Kirsti Vogt.

«Her måtte det en velopplagt og fri oversetter til»

Agnes Banach (f. 1980) er tildelt prisen for sin oversettelse fra polsk av Sjøens frue av Andrzej Sapkowski. Boka er den sjuende i fantasyserien Volveren. Banach har ellers blant annet oversatt fem bøker av Witold Gombrowicz, og hun ble tildelt Kritikerprisen for beste oversettelse 2012 for oversettelsen av Dagboken 1953–1958.

Komiteen skriver:

«Her måtte det en velopplagt og fri oversetter til, og årets prismottaker er fullstendig med på notene. I oversettelsen får vi morrapulere så vel som surpeiser, og ordet fordølge klinger helt naturlig i samme setning som smelt på tjukken. Ved siden av kjente skrømt som kobolder er det ranunkler, svalesvanser og fluesnafser. Og det kjennes helt riktig at det hvite stoffet alvene ruser seg på, heter hvítdøth.»

Årets Bastiankomité for barne- og ungdomslitteratur har bestått av Øystein Espe Bae, Hilde Stubhaug og Eli-Ann Tandberg.