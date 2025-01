Avslutter bestselgende barnebokserie

Finalen i den populære Ragnarok-serien her.

– For en reise dette har vært! Snipp, snapp, snute og så videre, sier en fornøyd serieskaper, Odin Helgheim.

Han startet Ragnarok-serien i 2020. Fire år senere har vi kommet til finalen. Hele veien har bøkene frekventert på bestselgerlistene, og har blitt store lesefavoritter hos tusenvis av barn over hele landet.

– Jeg må takke alle leserne som har fulgt med på debutserien min. Selv om Ubbes eventyr er ferdig med denne boken, så har jeg så vidt begynt på mitt eget, sier Helgheim.

I «Valhall» står nemlig Ubbe ovenfor flere hindre: Han må knuse runesteinen som forhekser Idunn, helbrede broren sin og beseire den slue guden Loke. Men hvordan overvinner man en udødelig gud?

En utrolig prestasjon

– Odin Helgheim har energi som et lemen etter fire doble espressoshots, og en kreativitet som matcher, sier redaktør i TNT, Tormod Løkling, som er en av redaktørene til sluttboken i «Ragnarok-serien».

– Odin Helgheim fikk ekstremt gode tilbakemeldinger allerede da debutboken hans, «Ragnarok – Fenrisulven», fikk ARKs barnebokpris i 2020. Som takk har han skjemt bort lesere, bokhandlere og oss redaktører hvert år siden, med stadig nye bind i serien. Å kalle Helgheim en spydspiss blant den nye generasjonen tegneserieskapere er slett ikke feil, særlig siden Ragnarok er en vikingserie, sier Løkling.

Mange nye planer

Fansen av Odin Helgheims strek trenger ikke å bekymre seg, for dette er bare starten for Helgheims tegneserie-karriere. Foruten at han tegner serien «Edelmot», der Victor Sotberg står for manus, så har Helgheim flere tegneserieprosjekter på gang:

– Jeg har minst tre tusen tohundre og femtiåtte nye tegneserier planlagt fremover. Så jeg håper vi også sees igjen i kommende bøker, sier Helgheim.