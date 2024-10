Avslører den andre T-en i tegneserieimprintet

Tormod Løkling starter i tegneserieimprintet hos Bonnier, som den andre T-en i imprintnavnet «TnT».

Tidligere i høst ble det klart at tidligere Egmont-redaktør Tonje Tornes startet eget tegneserieimprint i Bonnier. Nå får hun følge av en tidligere kollega.

Tornes og Tormod Løkling har arbeidet sammen i årrekke i Egmont, og med store tegneserienavn – fra «Donald Duck» og «Pondus» til «Nordlys».

Nå skal navnene Tormod og Tonje representere de to T-ene i Bonnier-imprintet «TnT».

– Jeg er sykt fornøyd med at navnet på imprintet signaliserer en personkult, men det vi skal dyrke aller mest, er fantasieggende og blærekriblende leseglede laget av norske tegneserieskapere, sier Tormod Løkling.

Klar for 2025

– Vi skal skape topp underholdning for lesere i alle aldre, mens vi samtidig leser tegneserier på jobben og får betalt for det, sier redaktørene.

Imprintet har allerede sikret seg mange etablerte navn som skal lage tegneserier for dem. Blant annet Victor Sotberg, Malin Falch, Siri Pettersen, Odin Helgheim, Hans Jørgen Sandnes – og mange flere.

– Å få et eget imprint er jo alle redaktørers store drøm, men en enda større drøm er å oppleve at gode folk vil jobbe med oss, sier Tonje Tornes.

Redaktørene forteller at imprintet i 2025 også vil utgi et knippe debutanter – og at de hele tiden er på utkikk etter nye penner og gode historier.

Underholdende og viktig

– Håpet er at «TnT»-logoen blir et adelsmerke alle vil være like latterlige stolte over å sette på boken sin, som vi blir over å være utgivere. Og hvis vi finner gode historier som fortjener å bli utgitt, så blåser vi en lang Sousa-marsj i sjangre og målgrupper, sier Tormod Løkling.

«TnT»-redaktørene mener at samfunnsengasjerte historier også kan fint passe inn i imprintet.

– Hvis historiene engasjerer oss, så vet vi at de også vil vekke engasjement hos andre. Vi gleder oss til å presentere vårlisten vår, der nettopp et par slike bøker vil være en del av lista, sier Tornes.