Atwood-billetter ble revet bort

Når Margaret Atwood gjester Norge i slutten av oktober, blir det til en fullstappet sal i Den norske opera.

– Vi visste interessen for en legende som Atwood ville være stor men vi var fortsatt litt nervøse da vi booket selve hovedsalen i Den norske opera og ballet. 1200 plasser for en litterær samtale? Var det mulig å fylle? sier Susanne Kaluza, leder ved Stiftelsen Litteraturhuset.

Den bekymringen viste seg å være helt unødig.

– Responsen har vært overveldende og hovedsalen ble full på under to døgn! Vi er så glade for at litteratur kan vekke begeistring på denne måten, sier Kaluza.

– Ingen overraskelse

– Det er ingen overraskelse at Margaret Atwood trekker fulle hus, sier forlagssjef i Aschehoug, Mads Nygaard. Han fortsetter:

– Gang på gang har hun satt politisk agenda med skarpe analyser av temaer som kvinners rettigheter og politisk misogyni, populisme, demokratiets fall og klimakrisen. Forfatteren har mottatt utallige utmerkelser, og romanen Oryx og Crake som Aschehoug nyutgir i høst, ble kåret av The Guardian til en av det 21. århundrets beste bøker.

– Aschehoug har vært Atwoods forlag i 40 år, og nå gleder vi oss stort til et nytt besøk med gode samtaler og møter med svært begeistrede lesere, sier Nygaard.

– Viktig å gjøre litteraturen tilgjengelig

Litteraturhuset opplyser at de er opptatt av å nå ut til en bred målgruppe og har derfor hatt rabattert pris for unge under 30, og har i tillegg som policy å gi bort en andel billetter til organisasjoner som jobber med lavinntektsgrupper. Så også her.

– Det er viktig for oss å gjøre litteraturen tilgjengelig for de mange ikke bare for de få, så vi spør oss alltid hvilke grupper som vil kunne ha stor glede av å høre akkurat denne forfatteren. Da vi hadde Nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah på besøk samarbeidet vi for eksempel med Fellesrådet for Afrika som ga bort billetter til sitt nettverk. Det var skikkelig fint å se mengden mennesker som kom bort og pratet til ham på swahili og sammenliknet erfaringer etterpå, sier Kaluza.