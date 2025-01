Arne Vestbø slutter i NFFO

Arne Vestbø har meddelt styret at han sier opp sin stilling som generalsekretær i NFFO. Vestbø tiltrådte som generalsekretær i april 2019, og fratrer rundt 1. mars 2025.

– Før jul fikk jeg et interessant jobbtilbud som jeg ikke kunne takke nei til. Etter nesten seks innholdsrike og spennende år i NFFO, gir jeg derfor nå stafettpinnen videre til noen andre, sier Arne Vestbø.

Styreleder Aage Borchgrevink sier at det avtroppende styret ønsker at en ny styreleder og et nytt styre, som blir valgt av årsmøtet i slutten av mars, skal ansette en ny generalsekretær.

– Vi er derfor i dialog med Arne og resten av administrasjonen om hvordan vi skal sikre en god overgangsperiode fra avtroppende til ny generalsekretær», sier styreleder Borchgrevink.

– Jeg vil takke Arne Vestbø for innsatsen med å styrke og profesjonalisere NFFO. Det har vært krevende år med utfordringer internt og i bransjen, men Arne har styrt skuta på fremragende vis og bidratt til å rigge oss for fremtiden.

Vestbø legger til følgende om sin avgang:

– NFFO er en spennende organisasjon med mange viktige oppgaver foran seg, og det var ikke lett å ta avgjørelsen om å forlate skipet. Samtidig erkjente jeg at dette var så langt jeg kom. For det er ikke til å stikke under stol at det også har vært utfordrende å jobbe i en medlemsforening med sterke og til dels svært motstridende meninger internt. Jeg håper at det nye styret og en ny generalsekretær blir møtt med forståelse for arbeidet som må gjøres med å utvikle et kraftfullt NFFO for fremtiden, avslutter Vestbø.