Årets tegneserie tildelt Ask

Lene Ask er tildelt prisen Årets tegneserie 2022.

Ask ble denne helgen tildelt prisen for boka O bli hos meg (No Comprendo Press). Utdelingen fant sted på Serieteket / Deichman Grünerløkka under tegneseriefestivalen Oslo Comics Expo.

O bli hos meg er en dokumentarisk tegneserie om de norske misjonærbarna som vokste opp adskilt fra sine foreldre. Den kritikerroste boka bygger på Asks intervjuer med ti tidligere misjonærbarn.

Lene Ask er født i 1974 og kommer fra Stavanger. Hun er utdannet fotograf ved Kunsthøgskolen i Bergen, men er mest kjent som tegneserieskaper og forfatter av barne- og ungdomsbøker.

«Umulig å ikke bli berørt»

Dette sier juryen om O bli hos meg:

Norge var et av landene med flest misjonærer i forhold til innbyggertallet, men hva skjedde med barna når foreldrene fikk sitt misjonskall? Flere tusen barn vokste opp adskilt fra sine foreldre og i denne tegneserien forteller Lene Ask deres historie. På mesterlig vis får Ask frem følelser og sterke historier gjennom tekst og illustrasjoner. Det er umulig å ikke bli berørt. O bli hos meg er et godt eksempel på tegneseriejournalistikk, der intervjuer og bilder flettes sømløst sammen til et viktig og tilgjengelig dokument over en lite kjent del av Norges historie.

Om prisen

Årets tegneserie blir delt ut av Grafill, Tegnerforbundet, Tronsmo bokhandel og Serieteket på Deichman Grünerløkka. Til prisen følger en pengepremie på kr 40 000.

Tidligere prisvinnere:

2016: Hundedagar av Anja Dahle Øverbye

2017: Grosz av Lars Fiske

2018: En som het av Kristoffer Kjølberg

2019: En frivillig død av Steffen Kverneland

2020: Kebbelife: BurningBabe av Mette Hellenes

2021: Gulosten. Gentlemansforbryteren av Kristian Krohg-Sørensen

Juryen består Terje Thorsen fra Tronsmo bokhandel, Therese G. Eide fra Grafill, Fredrik Rysjedal fra Tegnerforbundet og Melina Edvardsen fra Serieteket på Deichman Grünerløkka.