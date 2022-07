Kan bli tidenes yngste Booker-vinner

Årets Bookerpris kan gi oss både den yngste og den eldste vinneren gjennom tidene. Og den tynneste vinnerboken. Her er de 13 nominerte.

Årets nominerte til den prestisjefylte Bookerprisen byr på et solid aldersspenn: Den eldste er en 87 år gamle fantasyforfatteren Alan Garner, som er nominerte for Treacle Walker, som handler om en ung gutt som blir venn med en healer. Årets heat byr også på den yngste som noen gang er nominert, 20 år gamle Leila Mottley, for hennes debutbok Nightcrawler, som er inspirert av en sann historie om Oakland-politiet som seksuelt trakasserte en ung kvinne.

Som en kuriositet: Med sine 116 sider er Claire Keegans Small Things Like These er kandidat til å bli den korteste vinneren i Bookerprisens historie. Den korteste, eller tynneste om man vil, er Penelope Fitzgeralds 1979-vinner Offshore med sine 132 sider.

Bookerprisen har siden 1969 blitt tildelt årets beste roman med engelsk som originalspråk, og vinneren får over 600 000 kroner i prispenger, i tillegg til atskillig heder, ære og oppmerksomhet.

6. september kortes feltet ned til en shortlist på seks, og 17. oktober blir årets vinner utropt under en seremoni i London.

Her er årets nominerte til Bookerprisen:

Audrey Magee: The Colony

Selby Wynn Schwartz: After Sappho

NoViolet Bulawayo: Glory

Claire Keegan: Small Things Like These

Leila Mottle: Nightcrawling

Maddie Mortimer: Maps of Our Spectacular Bodies

Graeme Macrae Burnet: Case Study

Alan Garner: Treacle Walker

Percival Everett: The Trees

Hernan Diaz: Trust

Shehan Karunatilaka: The Seven Moons of Maali Almeida

Elizabeth Strout: Oh William!

Karen Joy Fowler: Booth