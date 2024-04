Anne Kyong-Sook Øfsti fikk Indiebokprisen

2023s beste indiebøker er kåret, under landets første Indiebokfestival på Litteraturhuset i Oslo. Kyong-Sook Øfsti ble vinner i kategorien for skjønnlitteratur med oppvekstromanen «Det lille vi vet om mamma».

Skjønnlitteratur: To i teten

Juryen i skjønnlitteratur, som besto av Myriam Bjerkli, Tor Åge Bringsværd og Ingvild C. Herzog, understreker at det var jevnt i teten. Valget sto til slutt mellom to nokså ulike bøker. Det lille vi vet om mamma er en sår, varm og fascinerende historie fra en fremmed kultur, skrevet med et sårt og strålende språk, en gjennomført vakker design.

En kamp mot demoner av Kjell-Vidar Åhman Teig er en gnistrende god oppvekstroman, røft fortalt og stappfull av tidsriktige detaljer. Den hadde nok noen strukturelle utfordringer, men scoret til gjengjeld høyt på originalitet og sjarm. Å sammenligne og bedømme to så forskjellige bøker – som begge hadde store kvaliteter – gjorde det vanskelig å bestemme kun en vinner. Etter lengre diskusjoner, falt vi likevel ned på den ene som best fylte alle de

fem kriteriene vi skulle dømme etter», sier juryen.

En beæret Kyong-Sook Øfsti fikk overrakt prisen av juryleder Bjerkli.

Oddrun Midtbø vinner indiebokprisen for sakprosabok

I kategorien sakprosa vinner Oddrun Midtbø for Harastølen; Heimen for dei utstøytte.

Juryen, som besto av Joakim Tjøstheim, Jon Gangdal og Lise Lahn-Johannesen, beskriver en «levende bok med god bruk av sakprosaiske, så vel som skjønnlitterære, virkemidler om det spesielle livet blant ansatte og pasienter fra innsiden av institusjonen boken henter tittel fra.»

Tone Hammer Fiskvik vinner for fantasybok for barn

I kategorien barn og ungdom vinner Tone Hammer Fiskvik for fantasyboka Tulis tidsfilur.

Juryen har latt seg sjarmere av en litt skakk, annerledes og koselig fortelling. «Det er lett å bli inspirert av fortellergleden med sin smittende oppfinnsomhet og store varme. Juryen verdsetter særlig at forfatteren hele tiden har barneleseren i fokus, og at boka tar vare på barnets perspektiv,» sier juryen, som besto av Guri Fjeldberg, Ingvild Alfheim og Kristian Baardsen.