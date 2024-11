Anne Holt nominert til svensk krimpris

Anne Holts Hanne Wilhelmsen-krim «Tolv utemte hester» er nominert til Svenska Deckarakademins pris for beste oversatte kriminalroman.

Holts bok, som utkom i fjor her hjemme, kappes med oversatte titler av amerikanske og canadiske forfattere som David Baldacci, Rachel Caine, Louise Penny og Tracy Sierra.

Siden denne kategorien ble opprettet i 1971, har to norske forfattere vunnet, Jørn Lier Horst for «Jakthundene» i 2014 og Karin Fossum for «Svarte sekunder» i 2010. Prisen er et gyllent kubein.

«Tolv utemte hester» innbrakte Anne Holt hennes Rivertonpris «Den gyldne revolver» nummer to i mars i år. «30 år etter sin første krimutgivelse er Anne Holt kanskje på sitt beste», het det fra juryen ifølge NRK.

I hovedkategorien for beste svenske krim har Svenska Deckarakademin nominert bøker av forfatterne Maria Adolfsson, Marie Hermansson, Magnus Montelius, Jonas Moström/Arne Dahl og Carl-Johan Vallgren, som debuterer som krimforfatter.