Alt på skinner i Storytel Norge

REGNSKAPSÅRET 2023: Fjoråret ble nok et godt år for Storytel Norge AS.

Storytel Norge AS som eies med like deler av den svenske lydbokgiganten Storytel AB og Cappelen Damm, leverte i fjor og som sedvanlig, gode regnskapstall. Omsetningsvekst som for markedet Omsetningen summerte seg til 386 millioner kroner, en økning på 10 prosent i forhold til 2022. Dette tilsvarer prosentuelt økningen i inntektene for strømmemarkedet som helhet, hvilket betyr at Storytel opprettholder sin dominerende markedsandel i det norske lydbokmarkedet. Vi anslår med dette antallet abonnenter til å ha passert 175 000. Til sammenligning ble ikke omsetningen hos hovedkonkurrenten Fabel Lyd AS (eiet av Gyldendal og Aschehoug) høyere enn 147 millioner kroner i fjor, en nedgang på nesten 5 millioner kroner i forhold til 2022. Bedret driftsresultat Driftsresultatet bedret seg også fra et plussresultat på 6,5 millioner i 2022 til et overskudd på 9,3 millioner kroner i fjor. Hovedkonkurrenten Fabel måtte her notere et driftsunderskudd på nesten 22 millioner. Markedsdominant Storytel Norges markedsdominans er vanskelig å anslå nøyaktig, men bruker vi Forleggerforeningens tall for medlemsforlagenes inntekter som utgangspunkt, er markedsandelen til Storytel 70 prosent. Øker vi totalomsetningen med generøse 10 prosent for utenlandske rettigheter og forlag utenfor foreningen, blir markedsandelen like fullt så høy som 65 prosent av totalen. Fabel får til sammenligning en markedsandel på rundt 26 prosent, med andre ord langt under halvparten av Storytels 65 prosent. Resterende 9 prosent – av en beregnet totalomsetning for strømmemarkedet på rundt 550 millioner kroner – blir så å fordele på de resterende tjenestene; svenske Nextory og BookBeat, norske ebok.no premium, samt danske Podimo.