Alle Oslo-bokhandler stengt

I dag starter nedstengingen av Oslo, og flere bokhandler blir berørt. – Dette utgjør 20-25 prosent av omsetningen vår, sier Norli-sjef Johan Thomasgaard (bildet).

Fra og med tirsdag er alle bokhandler i hovedstaden stengt, og i følge Oslo byråds nye smittevernstiltak må de forbli stengt frem til 14. mars.

– I Oslo stenger vi ytterligere 13 butikker, totalt har vi da 25 stengte butikker. I tillegg kommer butikker utenfor Oslo som med stor sannsynlighet også stenger i løpet av uken, forteller ARK-direktør Kine Søby. – Med nedstengte butikker i Oslo holder vi cirka 20 prosent av butikkmassen vår stengt.

Mister 25 prosent omsetning

Norli må stenge ti Oslo-butikker i dag, og har dermed 17 stengte butikker på landsbasis.

– Dette utgjør 20-25 prosent av omsetningen vår, da vi har flere store butikker som er stengt ned, sier Norli-sjef John Thomasgaard.

Også flere Fri-bokhandlere har stengt i dag:

– I Oslo er det Per Magnussen, Bok og Media, Bislet og Røa som rammes, sier Helén Foss i FriBok.

Betydelige tap

– Vi har tapt mange millioner allerede i 2021 på nedstengingen og fortetter å tape merkbart med penger med det som nå skjer, sier Thomasgaard.

Han legger til at Norli ikke har estimert hvor lenge kjeden kan tåle nedstenginger, før det begynner å bli mer kritisk.

– Med en nedstenging «bare» i Oslo klarer vi oss en god stund, men med eventuell ytterligere nedstenging rundt Oslo, som tidligere i vinter, blir tapene raskt relativt store. Vi har ikke regnet på hvor lenge vi tåler dette, men vi klarer oss en god stund, sier Thomasgaard.

Ikke helt stengt

Men som Helén Foss påpeker, «betyr ikke stengt, helt stengt».

– For Oslo-butikkene har omsetningen hatt en vesentlig nedgang i koronaperioden og ikke rukket å ta seg opp igjen. Folk har fortsatt hjemmekontor og sentrum er stille. Men Vips & hent varianter gjør at butikkene likevel er på ballen og har en viss aktivitet og omsetning.

ARK holder også alle Oslo-butikkene «åpne» for samme type løsninger:

– Vi har god vekst på nett og holder alle butikkene «åpne» for forhåndsbetalte Klikk&Hent. Vi klarer dessverre ikke å kompensere alt vi taper i omsetning, sier Søbye.

Også de aller fleste av Norlis Oslo-butikker har åpent for klikk og hent.

Usikker på om det virker

– Er dere enige i nedstengningsvedtaket?

– Det er ikke vår jobb å være enig eller ikke, men vi forholder oss til regelverket og er med i dugnaden for å få ned smittetallene, sier Søby.

Helén Foss trekker frem argumentet som har versert det siste året, om at bokhandlere også burde regnes som «essensielle virksomheter» – og dermed holdes åpne under nedstenging:

– Jeg tenker at i Oslo må vi stole på Raymond. Jeg skulle naturligvis ønske at bokhandlere ble sett på som like nødvendige som dagligvare og fikk holde åpent men slik er det ikke. Jeg tenker næring til hjernen, kunnskap og underholdning gjennom bøker er til nytte og trøst i denne tiden vi er i. Jeg krysser fingre for at vi snarlig får tilgang til flere vaksiner, at disse deles ut på en smart måte, og at butikkene kan drifte som normalt.

Usikker på effekten

Thomasgaard er usikker på om tiltakene har god nok effekt:

– Jeg skjønner at Oslo må gjøre noe med smitten, men jeg forstår ikke helt hva de gjør, og er veldig usikker på om det de gjør virker, sier Thomasgaard.