Alf R. Jacobsen jubilerer

Nestoren innenfor norsk krim- og dokumentarlitteratur, Alf R. Jacobsen fyller i dag 70 år.

I dag feirer forfatter og bladfyk, Alf R. Jacobsen år. Dagen feires med familie og gode venner i Spania, der Jacobsen bor med sin Tove.

Alf R. Jacobsen er definitivt å regne blant landets fremste krim- og dokumentarforfattere, og har skrevet et førtitalls bøker og filmmanuskripter. Han regnes også som en pioner innen norsk gravejournalistikk, med bakgrunn fra blant annet Finnmark Dagblad, Klassekampen, VG og Dagbladet, videre som mangeårig redaktør for NRK Brennpunkt. Jacobsen har mottatt en rekke utmerkelser, som Rivertonprisen, SKUP-prisen og Petter Dass-medaljen.

De senere årene har Alf R. Jacobsen skrevet en serie kritikerroste bøker om angrepet på Norge i 1940, bøker som ved hjelp av grundig arkivarbeid og nye kilder, kaster nytt lys over vår krigshistorie. I 2015 ble han tildelt prisen Fangenes Testamente for sitt bidrag til å styrke kunnskapen om annen verdenskrig. Den mest kjente boka fra de senere år er trolig Kongens nei : 10. april 1940, og som lå til grunn for Erik Poppes storfilm.

I slutten av mars kommer hans nye bok 9. april time for time, den første helhetlige og faktabaserte gjennomgangen av Norges skjebnedøgn, fra kvelden 8. april til grålysningen 10. april.

Vi slår et signal til Jacobsens forlegger, Finn Jørgen Solberg i Vega Forlag for å grave ytterligere informasjon om jubilanten:

– Hva skal en forlegger si? En forfatter som i løpet av ti år leverer 14 bøker og som det året han fyller 70, skal ut med ytterligere to. Om jeg teller riktig passerer jubilanten 50 bøker i år. Og underveis har han jo rukket å ta del i mye annet også.

Jacobsens plass i den norske forfatterfaunaen?

– Alf er i særstilling innen norsk journalistikk og sakprosa. Ikke bare fordi han aldri går på akkord med kvalitet og etterrettelighet, men også fordi bøkene hans når et stort publikum. Dertil kommer at Alf R. Jacobsens forfatterskap langt fra er ved veis ende. Skal jeg tippe at han har i alle fall ti bøker til i seg?

– På vegne av oss i Vega er det jo bare å sende over et rungende gratulerer til jubilanten!

BOK365 slutter oss til: De varmeste gratulasjoner på dagen, eventyrlige Alf R. Jacobsen.