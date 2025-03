Alex Dahl dobbel krimaktuell til påske

Den norske forfatteren Alex Dahl er klar til å skremme både TV-seere og krimlesere i den kommende påsken.

Dahl har nemlig dobbelt opp i tiden fremover:

16. april kommer krimserien «The Stolen Girl», basert på Alex Dahls 2020-krim «En perfekt mor», på strømmetjenesten Disney+. Og denne uken slipper Dahl sin nye bok «Kjære terapeut» på norsk.

Den psykologiske thrilleren handler om et terapiforhold som viser seg å være noe helt annet og mye skumlere enn man først kan tro. En øde hytte, hvor ting virkelig tar av, er sentral i handlingen.

Som i boken

Alex Dahl har researchen bak boken på stell: Ikke bare har hun selv prøvd terapi – hun leide seg også en like øde hytte som bokens, langt inni Telemarks dype skoger. Dit dro hun alene.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv! Jeg ble helt gal da jeg var der og trodde nesten jeg var i boken, sier hun med en latter i dag – om hvordan hun lot seg rive med på hytta, som verken hadde strøm eller mobildekning.

– Jeg hørte alskens lyder. Og fordi jeg først hadde prøvd ut forfatterklisjeen med å drikke et par glass rødvin, kunne jeg ikke kjøre hjem heller! I ettertid prøvde jeg å skrive litt av den fæle skrekkopplevelsen inn i boken og håper at jeg lyktes, sier Dahl til NTB.

Internasjonalt liv

Hun har hus i Sandefjord og tre barn der eldstemann har russefeiringen sin i år, men sier hun «alltid har levd et internasjonalt liv» – der hun er mer kjent ute enn i Norge.

Dahl har hele tiden basert forfattervirksomheten sin i Storbritannia – siden hun er halvt amerikansk og skriver på engelsk for å nå ut til flere. Hun er fascinert av kulturforskjellene hun ser mellom landene, for eksempel når det kommer å gå i terapi.

– I Norge er det lange ventelister hos alle terapeuter, også for dem som sliter med alvorlige problemer. Det virker dermed mindre stuerent å gå i terapi for å lære mer om seg selv. I min omgangskrets er det mer vanlig, for eksempel for å bryte mønstre som ikke kommer fra deg selv.

Googlet «terapeut»

Det var akkurat det Alex Dahl gjorde. Hun slet med «noe stressrelatert» og tenkte på sin effektive måte at noen uker i terapi ville fikse det da hun bodde i Storbritannia.

– Jeg googlet «terapeut» helt random, fant en, og ble sittende og prate med henne i årevis. Jeg visste ingenting om henne, det gjør jeg fortsatt ikke. Den relasjonen er egentlig ganske unaturlig: At man diskuterer det aller mest private med en fremmed – uten at det er noen gjensidighet, sier Dahl:

– Jeg husker jeg syntes det var rart. Jeg pleide å stille henne mange spørsmål, og det tok meg lang tid å akseptere at vi ikke var venninner som skulle bli kjent med hverandre. Det egner seg godt å utforske i en roman. At man overlater sitt aller innerste til en fremmed.

Annen frykt

På samme måte har hun opplevd hvor ulikt folk i Norge og i Storbritannia ser på dette med å stole på fremmede. I England er det uvanlig å sende små barn hjem til fremmede på «playdates» uten å selv være med, og nærmest utenkelig med overnatting hos noen man ikke kjenner godt.

Det var nemlig utgangspunkt for 2020-romanen «En perfekt mor». Der lar en mor datteren overnatte hos den nye lekekameraten – altså hos fremmede. Det går dårlig, slik den britiske TV-serietittelen «The Stolen Girl», antyder.

– I utlandet tror de knapt på bokens premiss: «Hva slags folk ville latt barnet sitt dra hjem til folk de ikke kjente» er vanlig å høre. I Norge er vi et samfunn som stoler på hverandre og tror andre mennesker er snille. Fra norske lesere har jeg ikke fått en eneste tilbakemelding på dette.

Ga mersmak

Dahl var med på produsentsiden for TV-serien. Hun røper at Disney «jobbet litt» med å gjøre akkurat denne siden av handlingen – at en mor ville slippe barnet sitt av gårde på denne måten – mer forståelig for et internasjonalt publikum.

Å være med har gitt mersmak. Før foretrakk Alex Dahl å legge 99 prosent av arbeidet ned i selve skriveprosessen, og så la bøkene få leve sitt eget liv der ute.

– I fremtiden vil jeg gjerne være mer involvert, sier hun og røper at hun jobber for å få «Kjære terapeut» fram som TV-serie.

Samtidig er en TV-serieadapsjon av hennes gjennombruddsroman «The Boy at the Door», som ble kortlistet til en gjev, britisk krimpris, underveis.