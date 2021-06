UKAS BOKFJES: Ja, kanskje vet vi litt mer om Reidar Mide Solberg etter denne lille enqueten.

Etter en tur innom jordbæråkeren med Ingrid Eia Ryvarden går ferden tilbake til hennes gamle tomter, til Sehesteds plass og Reidar Mide Solberg. Gyldendals forlagssjef for sakprosa har hatt mer enn nok å henge fingrene i det siste året. Men hva jobber han mest med akkurat nå?

– Nå er det selvfølgelig høstlista som gjelder – vi jobber med å få bøkene klare og gjøre de siste justeringene på omslag og manusene. Jeg tror vi kan fastslå at vi har den sterkeste høstlista på mange år. Jeg vil ikke si at jeg gleder meg til sommerferien er over, men det er ikke langt unna. Ellers har vi jobbet mye med Hva visste hjemmefronten?-debatten. Marte Michelets tilsvar til motboka er på rundt 100 word-sider og blir offentliggjort før sommerferien, så det er litt finpuss som gjenstår.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Jeg tipper jeg ligger på 50-50 jobb og ren fornøyelse. Vi gir ut bøker stort sett året gjennom, så det er alltid flere manus eller trykklare bøker jeg leser eller kikker på. Det er jo en av de store bonusene med å ha en jobb som dette – at jeg får lest så mange spennende bøker som en del av arbeidet. Ellers er vi noen kamerater som har laget en lesesirkel, og der er opplegget at vi bytter på å velge ut bøker ut fra et gitt tema. Dermed ender jeg opp med å lese mange bøker jeg ellers ikke ville valgt, og fint er det.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Ah, her er det så mange kandidater, men jeg har lyst til å trekke fram Ingar Sletten Kolloen. Første gang jeg møtte ham, slentret han bort til pulten min, satte øynene i meg og spurte: «Å er du for en?». Vi fant tonen med en gang. Ingar er en drivende dyktig forfatter, men han er også en nysgjerrig, klok og artig type som bryr seg om Gyldendal, medarbeiderne og forfatterne. Dessuten har han alltid tid til en prat og er hjelpsom overfor yngre kolleger i bransjen.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du?

– Barack Obama-biografien. Jeg synes det er et imponerende arbeid på så mange måter – særlig at forlag og forfatter har klart å fange den helt særegne tonen og stilen Obama ble så kjent, likt og respektert for. Personportrettene han gir av andre toppolitikere er alene verdt lesningen – skildringene er temmelig friske, men også gjort med mye varme. Hele boka viser denne blandingen av refleksjon og råskap.

– Hva gleder du deg mest til å gjøre når pandemien endelig slipper taket?

– Det samme som store deler av Norge og særlig Oslo, tipper jeg: Drikke øl, spise ute, reise utenlands. Både sammen med kona, venner, kolleger og barna. Ellers blir det ekstra gøy å se fotballkamper med tilskuere på tribunen. De siste månedene har jeg trøstet meg med et River Plate-klipp fra 2018, jeg får gåsehud hver gang jeg ser det. Så jeg gleder meg til å ta med barna på Vålerenga-kamp.

– Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart)

– «Hvorfor trives du så godt i bokbransjen?» – Jo, fordi det er et privilegium å få jobbe med en så flott miks av dyktige, morsomme, hyggelige mennesker og spennende, interessante temaer. Tenk å få jobbe med så mange flinke folk som kan så mye?

Reidar Mide Solberg gir stafettpinnen videre til Gerd Johnsen, forlagssjef i Res Publica.