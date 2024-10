2023: Norli økte mest

BRANSJESTATISTIKKEN 2023: Bokhandelkjedene er selve navet i bransjeøkonomien. Norli og ARK konkurrerer om å være størst, men Norli var kjeden som økte mest i 2023.

Vi har tidligere vært vant til at Bransjestatistikken har gitt tall for forholdet mellom de to ledende bokkjedene spesifisert helt ned til de ulike bokgruppene. Dette er det dessverre slutt på. Av konkurranse hensyn har ikke kjedene villet levere disse tallene for fjoråret.

Utdanningssegmentet

Samlede forlagsinntekter for medlemmene i Forleggerforeningen var i fjor i underkant av 1,5 milliarder kroner innen utdanningssegmentet.

Den viktigste salgskanalen for disse inntektene var Biblioteksentralen (eiet av landets kommuner) med en omsetning på 616 millioner kroner, noe som gir en markedsandel på 42 prosent. Av dette var 350 millioner kroner salg til grunnskolen, hvor Biblioteksentralens markedsandel var så høy som 83 prosent.

Forlagenes direktesalg til sluttbruker (i hovedsak skoleverket) utgjorde i fjor 500 millioner kroner. Hvilket gir en markedsandel på 34 prosent.

Resterende omsetning på omtrent 320 millioner kroner (22 prosent) gikk via bokhandel.

Allmennbokavsnittet

Allmennbøkene genererte i fjor 1,6 milliarder kroner i inntekter til forlagene. Her står bokhandlerne for nesten halvparten av inntektene – 770 millioner kroner. Bokhandlernes andel har gått noe ned fra 54 prosent i 2019 til 48 prosent i fjor, men dette er mest fordi den digitale andelen (strømming) av allmennbokinntektene har økt betydelig til 300 millioner kroner og 20 prosent av forlagsinntektene.

150 millioner kroner, tilsvarende 9 prosent, av omsetningen skjer via dagligvarer/kiosk, mens 140 millioner selges direkte fra forlagene til sluttbruker.

Kulturrådet og Biblioteksentralen omsetter for rundt 160 millioner kroner, 10 prosent.

Norli antagelig størst

Årets bransjestatistikk lister dessverre ikke opp bokomsetningen i de to ledende bokkjedene per bokgruppe. Ser vi imidlertid på regnskapene til de to kjedene, viser ARK en samlet omsetning på nesten 1,8 milliarder kroner, mens Norli melder om i overkant av 1,6 milliarder. Her må det imidlertid justeres for at Norli i tillegg har rundt 50 franchise butikker med en omsetning på rundt 400 millioner kroner. Samlet omsetter Norli med dette for over 2 milliarder kroner.

Som tommelregel ligger bokomsetningen i en vanlig bokhandel på rundt 60 prosent av totalomsetningen. Ditto regner man at bokhandelen sitter igjen med halvparten av utsalgsprisen på ei bok.

Norli hadde ved årsskiftet 198 utsalgssteder. ARK hadde på samme tid 154 butikker. Norli økte i fjor omsetningen i de integrerte butikkene alene med 100 millioner kroner, mens ARK økte med 30 millioner.

Den tredje kjeden av betydning er campus-bokhandlerne til Akademika. Denne omsatte i fjor for litt over 400 millioner kroner.