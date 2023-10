102-åring blir forfatter

– Følelsene var til tider glede, men òg til sine tider følte jeg angsten over det som jeg ble utsatt for på sjø og land, sier debutanten.

Denne høsten debuterer 102-årige Torvald Karlsen som forfatter med boken Sjømannsliv og krigsår. Fra barndom på Kinn til fredsrus i Bergen (Selja Forlag). Hundreåringen gir øyenvitneskildringer om hvordan det er å vokse opp i et kystsamfunn før krigen og om dramatikk både på sjøen, på land og i lufta.

– Jeg håper det er interessant å lese hvordan vi levde før og under krigen. Det var fint å få dele historiene fra min barndom og ungdom, sier den ferske debutanten.

– Jeg følte på angsten

Det er en personlig bok med minner fra barndom på Kinn i Sunnfjord, til ungdomsår til sjøs i et krigsherjet Bergen.

Forfatteren forteller om en far som reiste fra familien, til Amerika. Da han ble eldre, dro Torvald til sjøs med et gammelt dampskip fra Bergen, som ble utsatt for storm og kulde i Nordsjøen og Østersjøen, før han ble alvorlig syk. Under krigen var han tvangsarbeider for tyskerne, og kom seg fri gjennom en livsfarlig ferd mellom miner, skyteglade tyskere og allierte flyangrep.

Ifølge Torvald har det ikke bare vært enkelt å skildre disse minnene.

– Følelsene rundt å skrive boken var til tider glede, men òg til sine tider følte jeg angsten over det som jeg ble utsatt for på sjø og land.

Skrev for 20 år siden

Forfatterdrømmen har han aldri kjent på, men å skrive boken har han tenkt på i mange år.

– Bakgrunnen til det hele var at jeg ville dele min historie fra barndommen og krigsårene med mine nærmeste, sier han og er glad for den responsen den har fått.

Torvald har lenge tenkt på å utgi boken, men det var Florø Historielag som fikk det i gang.

– Jeg hadde tenkt i mange år å utgi boken, men det var først da Florø Historielag fikk denne permen på 200 maskinskrevne sider jeg skrev for 20 år siden, at det kom i gang.

– Historielaget kontaktet Magnus Torvanger fra Florø som senere har redigert boken. De mente innholdet var så godt skrevet at de anbefalte å utgi boken. Det var begynnelsen.