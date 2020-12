10 bøker som gir julestemning

Er du enda ikke kommet i julestemning? Fortvil ikke. Her er ti bøker du kan lese for å komme kjapt i julestemning.

Maja Lunde og Lisa Aisato (ill.): Snøsøsteren (Kagge)

Lunde og Aisatos samarbeidprosjekt var en av de store boksuksessene i 2018. Boken er allerede hyllet som en juleklassiker, og sammenliknes med bøkene til Charles Dickens og H.C Andersen. Boken er delt inn i 24 kapitler, og følger 11 år gamle Julian. Etter storesøsteren Juni døde, vet Julian at julefeiringen blir annerledes. Men en dag møter han juleelskeren Hedvig, som gir ham tilbake troen på en fin jul – og viser ham det mystiske huset hun bor i.

Charles Dickens: En julefortelling

Det finnes vel ikke en mer ultimat julefortelling enn nettopp Charles Dickens’ En julefortelling. Fortellingen ble første gang utgitt i 1843, og var Dickens forsøk på fange juleånden, i en tid hvor britene utforsket nye juletradisjoner. Dickens er dermed ofte tillagt æren for å ha oppfunnet, i alle fall reddet, den moderne julen. En julefortelling følger historien om gjerrigknarken Ebenezer Scrooge, som julekvelden blir besøkt av tre ånder som viser ham hans sanne ansikt, og hvordan livet hans kunne blitt.

Jostein Gaarder: Julemysteriet

Nok en juleklassiker. Gaarders kalenderbok er en historisk reise gjennom Europa, og byr på masser av julestemning. Joakim finner en magisk julekalender i en underlig bokhandel. Bak hver luke i kalenderen, er det en lapp som handler om en ung jente ved navn Elisabeth. Men hennes reise gjennom europeisk historie, skaper også flere spørsmål. Hvem har laget julekalenderen? Og hvem er egentlig Elisabeth?

Alf Prøysen: Den vesle bygda som glemte at det var jul

Hverdagen kan være hektisk, og det er ofte man glemmer viktige ting. Men ingen har vel glemt noe så viktig som julen? Jo, det har bygda i Alf Prøysens roman. Bygda er egentlig en helt vanlig bygd, men alle innbyggerne har til felles er at de alle har så lett for å glemme. Og nå har alle glemt julaften. Dette er ikke blant Prøysens lengste fortellinger, men på noen knappe sider klarer han å fremprovosere julestemning så det holder hos hvem som helst.

Josie Silver: En dag i desember (Vigmostad & Bjørke)

De britiske julebøkene, bøkenes svar på Love Actually, har for alvor inntatt Norge. Men boken som startet trenden for to år siden var Josie Silvers roman. I En dag i desember ser Laurie mannen hun er sikker på at er DEN ENE gjennom en duggete bussrute. Hun tror hun aldri vil se ham igjen, men året etter står han foran henne som bestevenninnens nye kjæreste. Laurie er fast bestemt på at det ikke kan bli de to – men skjebnen virker å ha andre planer. En dag i desember passer for de som vil ha en pause fra julestria, og lulles inn i julestemning i en varm historie.

Tom Erik Fure: Benny går berserk (Cappelen Damm)

Endelig har en minoritet fått en stemme, nemlig de julegale. Benny elsker julen, men drømmer om juletre og julekaker går i knas når foreldrene annonserer at de skal feire jul i Syden. Og det med et vennepar og deres kjekke sønn Ken. Benny skjønner han må stanse sydenturen, før han blir nødt å sprade rundt i badebukse sammen med Ken. Benny skjønner han må gå berserk for å redde julen. Benny går berserk er en fantastisk julefortelling, som sørger for å hedre alle de viktigste elementene ved julefeiringen. Den er perfekt lesing for de julegale blant oss.

Tom Fletcher: Julosaurusen (Aschehoug)

Tom Fletcher kombinerer i sin barneroman to av verdens kuleste ting, nemlig dinosaurer og julen. Da får man en julosaur! Julosauren vokser opp på Nordpolen med Julenissen og hans hjelpere – men på julaften havner han plutselig hos William. De legger ut på et magisk eventyr, som kan få skumle konsekvenser for dem begge. Julosaurusen er en varm fortelling om vennskap – og en perfekt historie for alle som liker dinosaurer (Og hvem gjør vel ikke det?).

Christian Wiik Gjerde: Jul på bukken hotell (Samlaget)

Nok en kalenderbok, fylt av god julestemning. Gjennom 24 kapitler blir leseren med på eventyret som utspiller seg på Bukken hotell. Fredrik og familien sjekker inn 1. desember, og straks merker Fredrik at det er noe som ikke stemmer. Han møter nissejenta Fryd, og sammen oppdager de at Erkenissen er kidnappet. Nå står julen i fare. Med både humor og spenning blir leseren med på en spennende reise frem mot julaften.

J.R.R. Tolkien: Brev fra julenissen

Tolkien er mest kjent for Ringenes herre-bøkene, men i flere år sørget han også for å skape en magisk verden for barna sine hver jul. I flere brev til sine barn utga han seg for å være julenissen, og skrev om det magiske livet ved Nordpolen. Stadig flere skikkelser kom til, som isbjørnen som falt gjennom taket til julenissen og sekretæren Ilbereth. På 1970-tallet ble alle brevene samlet i en bok, Brev fra julenissen – så nå kan alle oppleve den magiske førjulstiden på Nordpolen.

Astrid Lindgren: Jul i Bakkebygrenda

Det er mange som søker seg til den pittoreske lille grenda Bakkebygrenda i julen. For på Nord-, Sør- og Mellomgården er det skikkelig julestemning. I Jul i Bakkebygrenda forteller Lindgren om barneflokken som hjelper til med juleforberedelsene. De setter opp julenek, hogger fire juletrær, lager pepperkaker før det til slutt endelig blir julaften i den lille grenda.