– Vil åpne litteraturen for nye grupper

– Jeg vil at flere skal tenke at Litteraturhuset er noe som angår dem og er aktuelt for dem, sier Agnetha Thormodsdatter.

– Det jeg gleder meg mest til er å ta vare på det faste og etablerte publikummet som Litteraturhuset i Skien har opparbeida seg fra oppstarten i 2009 og fram til i dag, men i tillegg ønsker jeg å se på hvordan vi kan få åpna litteraturen for nye grupper og romme et større mangfold, sier Agnetha Thormodsdatter, som nå skal gå løs på jobben som ny leder for Litteraturhuset i Skien. Hun tar over roret etter Merete Franz, som har innehatt ulike roller for Litteraturhuset i Skien siden oppstarten i 2009 – fra gründer, styreleder og markedsansvarlig, til daglig leder.

En vei inn

– En sterk drivkraft og motivasjon i meg er å klare å formidle litteratur til folk som ikke nødvendigvis finner veien inn i den sjøl. For alle lesende mennesker er det selvsagt at litteraturen kan få oss til å forstå oss sjøl og verden rundt oss bedre, for alle utenfor litteraturen må vi gi dem en vei inn, sier Thormodsdatter, og legger til: – Litteraturhus har i så måte et viktig mandat. Skien er en sammensatt by med mange ulike folk. Jeg vil at flere skal tenke at Litteraturhuset er noe som angår dem og er aktuelt for dem. Jeg gleder meg også til å få på plass et tettere samarbeid med andre relevante aktører i regionen, slik at den regionale tilknytninga blir enda tydeligere.

Agnetha Thormodsdatter bor i Horten og er utdannet lektor med bachelorgrad i norsk språk og litteratur og med en master i kultursosiologi. Hun har tidligere virket som litteraturkritiker, hatt oppdrag som språkvasker og korrekturleser. Fra februar 2019 har hun jobbet som forlagsredaktør i Aschehoug Undervisning.

Frustrasjon og fortvilelse

Tidligere i livet var det slett ikke gitt at hun skulle havne på akkurat den hylla:

– Mitt møte med det skrevne ord var veldig komplisert. Jeg forsto ikke hva alle de svarte tegnene skulle bety, og det tok lang tid før jeg knakk lesekoden. Det skapte naturlig nok stor frustrasjon og fortvilelse for de rundt meg. Da jeg først skjønte at disse tegna bar i seg fortellinger, endra livet mitt seg. Fra da av var jeg et lesende og skrivende menneske. Den gleden der, den forventningen som lå i det og alle mulighetene som åpna seg, var bare helt fantastisk. Så det har blitt en del bøker da, forteller Agnetha Thormodsdatter.

Berører eller opprører

Nå har hun plassert seg trygt i kategorien «storleser»:

– Jeg leser godt over hundre titler i året. Favorittsjangre er lyrikk, essay og romaner. Jeg leser gjerne hele forfatterskap når jeg finner noen som skriver på en måte som berører eller opprører meg. Av klassikerne er det Virginia Woolf, Amalie Skram, Selma Lagerlöf, Tove Jansson, Sylvia Plath og Henrik Ibsen jeg stadig vender tilbake til og leser gang på gang. Av samtidslitteratur er det Torild Wardenær, Anne Carson, Kristin Berget, Audre Lorde, Jenny Erpenbech, Nina Bouraoui, Katie Kitamura, Hanne Ørstavik, Linda Boström Knausgård, Sara Stridsberg, Lina Wolff, Mona Høvring, Rebecca Solnit og Niviaq Korneliussen i tilfeldig rekkefølge. Jeg står ofte i spennet mellom det jeg gjerne vil lese og det jeg må lese, men det tenker jeg ikke er noe annet enn et luksusproblem, sier Thormodsdatter, og legger til: – Nå kommer jeg til å lese meg opp på de forfatterne som allerede står på programmet til Litteraturhuset i Skien, og så gleder jeg meg veldig til å være med å sette mitt preg på hvilke andre som skal komme framover. Det fins så mange dyktige, skrivende mennesker i Norge, og jeg er alltid åpen for nye litterære bekjentskaper. Jeg er sikker på at dette blir veldig bra.

– Et blikk utenfra

I Skien er de godt fornøyd med den nye sjefen de har rekruttert:

– Det er ikke alltid lett å få søkere til halve jobber, men vi fikk noen særdeles gode kandidater, sier styreleder Helle Riis, som grunnla Litteraturhuset sammen med Franz for 13 år siden. – Litteraturhuset er i en utviklingsfase, og det er derfor ekstra spennende å få inn en med et blikk utenfra, en som kan være med å utvikle Litteraturhuset videre. Agnethas styrke tror jeg ligger i at hun har stor oversikt over litteraturfeltet, og er særlig opptatt av det som ligger i krysningsfeltet mellom samfunnsfagene og litteraturen.

Mens Merete Franz fortsetter å jobbe med litteratur i sitt virke som oversetter og styremedlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, begynner Agnetha Thormodsdatters engasjement som daglig leder i Litteraturhuset i Skien den 1. juli.

– Selvfølgelig plass

Agnetha Thormodsdatter er svært glad for det gode grunnlaget som er skapt i Telemark-byen:

– Det er med stor ydmykhet og glede at jeg har takka ja til denne muligheten det er å være daglig leder for Litteraturhuset i Skien. Jeg nærer stor respekt for det arbeidet som er lagt ned her av styret og nåværende daglig leder Merete Franz, siden starten i 2009. De har skapt en institusjon med en selvfølgelig plass i Skiens kulturliv, sier den nye daglige lederen, som er spent på oppgaven som ligger foran henne og håper at hennes kompetanse, erfaring og brennende engasjement for litteratur kan videreføre det Litteraturhuset er, men også sette preg på hva det skal være framover.