– Vi må fortsette å ta godt vare på hverandre

LUKE 24: På selveste dagen har vi besøk av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Vi overbringer hans ønsker om en riktig God Jul!

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Etter at vi kjøpte oss leilighet på Norefjell så har vi vært der fast hver jul. Der får vi både stått på slalåm og gått langrenn, og både jeg og familien vi liker best når det er snø til jul. Det skal bli godt å være på fjellet.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Marsipangris! Jeg tåler jo egentlig ikke mandler, men jeg klarer ikke å dy meg likevel! Så da blir det gjerne noen ekstra nys.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Uten tvil Gul bok av Zeshan Shakar, den gjorde stort inntrykk og fikk fram mange følelser hos meg som jeg ikke har kjent på på mange år. Shakar beskriver svært godt hvordan det kan være å være fra to ulike kulturer hvor man står med ett ben i hver leir og så skal man samtidig forsøke å få til en klassereise ved å gjennomføre en utdanning og få seg et arbeid.

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året?

– Jeg er imponert over den stå-på-viljen som vi har sett hos alle det siste året. På tross av alle de nye utfordringene vi har møtt som samfunn og som enkeltmennesker, så gir vi ikke opp. Vi skal alle komme gjennom dette sammen og jeg er sikker på at vi alle vil sette ekstra stor pris på hverdagene og hverandre når covid-19-pandemien har dempet seg og vi får friheten tilbake. Mens vi venter på dette må vi fortsette å ta godt vare på hverandre, og jeg oppfordrer alle til å ta en ekstra telefon til noen det er lenge siden de har snakket med.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Zeshan Shakar – Gul Bok

Tore Renberg – Tollak til Ingeborg

Maria Kjos Fonn – Heroin Chic

Den siste har jeg ikke lest selv, men har hørt fra mange rundt meg at den skal være sterk. Har den på lista i jula, og kommer til å gi den bort i gave også.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

– For meg var det ikke boken i seg selv, men opplevelsen av bøkene som sådan. Jeg har fortalt tidligere om bibliotekaren på Sandaker bibliotek som gjennom å se meg åpnet en hel verden av litteratur. Det trengte en liten gutt som kom fra en familie hvor Koranen var eneste bok hjemme. Derfor er det også med ærefrykt at jeg er bibliotek-minister i dag. Bibliotekene er en demokratisk bærebjelke i samfunnet vårt.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

Nadia. Kona mi altså. Familien og slekta mi ville jo ikke at vi skulle gifte oss, fordi vi var fra ulike kaster. Det ble en årelang kamp, som jeg har skrevet litt om i den første boken min, Talsmann. Men uansett, vi giftet oss 25.12.2001 i landsbyen hvor mine foreldre innvandret i fra i Pakistan. Så selv om hun jo ikke er en julegave… så føles det som det aller beste som har skjedd meg i jula er Nadia.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

– Jeg tror at vi vil få mange spennende debutanter, etter et år hvor vår sosiale frihet har vært begrenset. Og så hørte jeg at vi nordmenn leser stadig mer sakprosa, og det blir spennende å se hva slags utgivelser vi vil få i 2021. I tillegg er det sånn at våre lesevaner endrer seg, og jeg tror at digitale løsninger og forretningsmodeller også vil være en snakkis i 2021.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Hjemme påpeker kona mi at jeg også er likestillingsminister, så jeg har både «vaska golv og børi ved» nå frem mot jul. Lar det tale for seg. Som liten så jeg mest på SVT, så jeg kommer nok til å samle ungene foran Donald i år også.