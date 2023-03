LYRISK: I dag feirer vi atter poesien i årlig regi av FN og UNESCO. Det gjør vi i selskap av en av landets mest iherdige pådrivere for norsk poesi, Henning H. Bergsvåg.

Verdens poesidag, ble innført av UNESCO i 1999, med formål å «skape oppmerksomhet rundt lesing, skriving, publisering og læring av poesi over hele verden». Her hjemme meldes det om arrangementer i bibliotek og kulturhus over det ganske land. Sjekk gjerne din lokale litteratur oase for å finne et arrangement.

En som utrettelig jobber for å bringe poesien ut er Bergen-poeten Henning H. Bergsvåg. Ikke bare presenterer han dikterkollegaer på festivaler og ved bokbad, han fanger poetene på lydspor ved hjelp av en egen podkast.

I den senere tid har antall lyttinger vist solid vekst. Ikke bare i antall, men også i det at lyttemønsteret tilsier at hver podkast høres hele sendingen ut.

Alle de 34 podkastene finner du her.

Vi har laget en liste over dikterne som er blitt mest lyttet til per 1. mars 2023.

Riktig god poesidag!

Lytteliste for Poesidigg: Mars – 2023

Forfatter Antall lyttinger Forlag 1 Nils Chr. Moe Repstad 802 Flamme 2 Øyvind Rimbereid 760 Gyldendal 3 Rune Christiansen 751 Oktober 4 Tone Hødnebø 723 Kolon 5 Steinar Opstad 644 Kolon 6 Gro Dahle 642 Cappelen Damm 7 Frode Grytten 602 Cappelen Damm 8 Karoline Brændjord 578 Kolon 9 Erlend O Nødtvedt 568 Aschehoug 10 Cecilie Løveid 555 Kolon