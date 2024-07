Velger seg Lindgren

DAGENS SOMMERGJEST: Eva Svoldal vil aller helst ha Astrid Lindgren til bords.

Driftsdirektør i Norli skal tilbringe sommeren både i en rorbu og på en hytte – og det gjør ingenting om det blir dårlig vær. Til høsten skal hun nemlig på safari.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I sommer er jeg i en rorbu på Sunnmøre og på hytta på fjellet. Det blir topp hvis været er noenlunde og noe mer krevende hvis ikke. Men jeg skal på safari i høst, så det er ikke synd på meg.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Opplevelser ute i naturen, gjerne fotturer, båtturer og lange, varme kvelder der lyset blir rødlig og roen senker seg.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg likte veldig godt Elisa Shua Dusapin: Vinter i Sokcho. Den tenker jeg fortsatt mye på. Og så har endelig fått lest Niels Fredrik Dahl: Fars rygg. Den var vemodig, men ikke trist. Jeg har med meg en bunke bøker for ethvert humør, men øverst ligger Carl Frode Tiller: Arbeidarhjerte som kommer i høst. Den gleder jeg meg skikkelig til.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Jeg sjekker litt mail underveis, men det kommer relativt lite midt på sommeren.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Det må bli grilling – det blir god stemning nesten uansett hva vi velger å grille. Men skal jeg velge så er det kjøtt som har ligget i en hjemmelaget marinade lenge, masse grønnsaker med olje og salt og en god vin til.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Astrid Lindgren – fordi hun var i opposisjon til det etablerte og uforutsigbar, men alltid på barnas side.

– Ditt beste ferieminne?

– Jeg liker alltid feriene. Men den siste store reisen vi var sammen hele familien ble helt spesiell. Vi var i Australia og reiste rundt i tre uker. Det er kort tid der, men vi fikk med oss så mye. Et utrolig vakkert og hyggelig land, og vi var sammen som fire voksne uten en eneste krangel.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Fagskolen ved Cecilie Bruun. Hun og de gjør en kjempejobb for å lage et spennende og relevant opplegg som er viktig for bransjen. Og hun har en så smittende entusiasme.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville lagt skolebibliotekene til meg og gitt dem et løft. I min hjemkommune så deler de stadig ut nye nettbrett, men legger ned skolebibliotekene. Det forstår jeg ikke kan være hensiktsmessig hvis man vil styrke lesekompetansen.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Det er mye viktigere at barna leser, enn at det må være en spesiell bok. Den boka som gir leseglede for hver enkelt er den viktigste.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Lesingen når nye høyder!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Hva er det beste med norsk bokhandel?»

– Menneskene som jobber der.

