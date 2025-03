Vekst for Bonnier i 2024

Regnskapsåret 2024: Bonniers norske datterforlag fortsetter å styrke sin posisjon.

Selv i et tøft år med nedbemanninger klarte forlaget å vise omsetningsvekst. Omsetningen til forlaget beløp seg i fjor til 172 millioner kroner, en økning på 3 prosent sammenlignet med 2023. Men selv om salgstallene var gode, ble forlaget utfordret på kostnadssiden.

Papirboksalget økte med over 5 prosent og Bonnier tok dermed solide markedsandeler på fysisk format. Kostnader til nedbemanningsprosess og sluttpakker førte imidlertid til et negativt driftsresultat.

Brutalt dårlig driftsmargin

– Besparelsene kommer aldri samme året som nedbemanninger. Når regninga for sluttpakker og alle tilhørende kostnader var klar, så vi at 2024 kom til å ende i minus. Da benyttet vi anledningen til å sende økonomi-vaktmesteren ned i både kjeller 1 og kjeller 2 for å rydde opp i gammel moro. Resultat for 2024 blir derfor brutalt dårlig, samtidig som det gjør oss lette på foten fremover og gir helt andre muligheter for lønnsomhet, sier administrerende direktør Alexander Even Henriksen.

Driftsresultatet endte med dette på minus 12,8 millioner kroner, mot 6,5 millioner i pluss i 2023.

Turbulent historie

Det er nå seks år siden Petter Stordalen entret det norske bokmarkedet med Strawberry Publishing. Det medførte store omkalfatringer, ikke bare her hjemme, men også i Sverige og Danmark. Mot slutten av 2020 kjøpte den svenske forlagsgiganten Bonnier ut Petter Stordalen og hans kumpaner. I 2022 skiftet forlaget navn fra Strawberry til Bonnier Norsk Forlag (BNF).

– 2024 hadde store lyspunkt og noen gråværsskyer. Nedbemanningen var det absolutte bunnpunktet, men listen over gleder er mye lenger, forteller forlagssjef Henriksen, og nevner overgangen til Zeshan Shakar fra Gyldendal til Bonnier, rekrutteringen av «hele Tegneserie-Norge» med etableringen av imprintet TNT, at Bonnier var forlaget med desidert flest bestselgere i 2024 og at medeier og Bonnier-forfatter Jørn Lier Horst var årets mestselgende forfatter, med Jo Nesbø som en god nummer to.

Optimisme for inneværende år

På spørsmål om årets utsikter for bransjen og for forlaget, svarer Henriksen:

– Jeg er svært optimistisk. Tenk at vi så langt i år er i en bransje i vekst! Dette til tross for turbulensen i økonomien og i verden for øvrig. Hos andre forlag merker jeg en del nedstemthet og frykt for fremtiden. Dette bildet deler jeg overhodet ikke. Bokbransjen er vital og det vi lager viser seg å være relevant for publikum. Boka står seg godt i konkurransen om folks tid og oppmerksomhet.

– Og så er det jo veldig gøy å være en utfordrer i denne bransjen – å være fri og freidig nok til å bryte med gammel bransjetenkning. Samtidig merker vi at forlaget er blitt litterært kredibelt og har en god attraksjonskraft som et seriøst breddeforlag. Det er et godt sted å være akkurat nå, avslutter en kamplysten Alexander Even Henriksen.