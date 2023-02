Vant lesekonkurranse for fjerde gang

Lærer Katrine Solnørdal Rønning var en av vinnerne i Norli juniors lesekonkurranse for fjerde året på rad. Hemmeligheten? Høytlesing, ikke skjerm.

– Det morsomste med konkurransen var at vi vant, sier Holly, en av elevene i klasse 2A ved Majorstua skole. Klassen vant Norlis lesekonkurranse for andretrinn, og var også den beste klassen i Oslo. Hver av elevene har i gjennomsnitt lest 10 456 hver.

Premien? Medaljer, saft, boller, en sjekk på 2000 kroner – og ikke minst et møte med Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes.

Høytlesing i spisepausen

Elevene satt som fjetret til stolene i salen hos Norli Universitetsgata, mens Horst leste fra sin nyeste Detektivbyrå nr. 2-roman, Operasjon Fartsstripe. Og også når Sandnes viste hvordan han tegnet frem sine ulike karakterer – og tok innspill fra salen.

Bakerst satt lærer Katrine Solnørdal Rønning. Det var ikke første gang hun er med på premieutdeling. Dette er nemlig fjerde gang læreren vinner lesekonkurransen.

– Elevene mine har et veldig sterkt konkurranseinstinkt. Og så leser vi mye sammen. Jeg er ikke så glad i skjerm når de spiser, så da blir det heller høytlesing. Men jeg har boken liggende på projektor, så elevene får sett illustrasjonene og slik at de som ikke har norsk som morsmål, kan følge med, forteller Rønning.

Har eget klassebibliotek

– Det morsomste var egentlig å lese. Jeg har blitt mer glad i å lese, men jeg er også blitt litt lei, siden vi vant i fjor også. Nå leser jeg bare på skolen. Hvis jeg hadde fått premie hadde jeg gjort det mer hjemme også. På skolen fikk vi pepperkake og fikk være i lesekroken hvis vi hadde lest mer enn 30 sider hjemme, forteller Marcus, en av elevene i klasse 2A.

– Vi har en lesekrok bakerst i klasserommet, og elevene ser på det som en premie å få lov å lese der, skyter læreren inn.

– Har du noen flere tips til lærere som vil inspirere elevene til å lese mer?

– Vi har vært veldig mye på biblioteket. Faktisk er vi ukentlig på Deichman Bjørvika en gang i uka og låner nye bøker til klassebiblioteket vårt, forteller Rønning, og fortsetter:

– Jeg er veldig glad i å lese selv, så den gleden smitter kanskje over på elevene. Men det viktigste, og vanskeligste, er å finne bøker som passer til hver enkelt elev.

Men det er tydelig at Rønning lyktes – for elevene har alle sin favorittbok fra leseaksjonen.

– Brødrene løvehjerte, på grunn av slutten som var spennende. Og så elsket jeg dragen Katla, forteller Marcus.

– Favoritten min var tegneseriene med grisen og elefanten [Mo Willems’ bøker, red.]. Det var veldig bra tegninger, forteller Holly – som også sier hun leser mer hjemme nå.

– En imponerende innsats

– Formålet med lesekonkurransen er å motivere barn til å lese masse! Mengdetrening gjør at man blir bedre til å lese – og når man er god til noe, finner man ofte mer glede i det, forteller Caroline Heitmann, markedssjef i Norli.

Norli juniors lesekonkurranse ble i fjor arrangert for syvende gang – og Heitmann forteller om en stabil utvikling.

– Det har blitt lagt ned en imponerende innsats i mange klasser over hele landet. Deltagelsen har vært stabil de siste årene; ca 50.000 elever er påmeldt, og de registrerer noe under 100 millioner sider. Vi har flere ligaer i konkurransen – blant annet språkligaen, der det er om å gjøre å lese på flest språk. Der har vi en klasse som har lest hele 38 språk!

– Tror du barna leser mer utenfor konkurransen også?

– Her finner du nok hele spekteret. En del er slitne av å lese etter tre måneders lesemaraton. Andre har virkelig oppdaget lesegleden og fortsetter å lese mye. Vi håper det er flest i den siste gruppen. Men mange lærere forteller om store utslag på lesehastighet, ordkjedetester og leseforståelse etter at klassene har vært med – dette er noe som virkelig betyr noe.

– Hva gjør dere for å fenge de som ikke er naturlige lesehester?

– Vi bruker virkemidlene fra gaming; klassene leser seg fra «level» til «level», og oppnår digitale troféer og diplomer. De kan måle seg mot andre klasser på samme trinn, i samme fylke eller på samme skole. Mange blir veldig trigget av å konkurrere. Ellers er det fritt fram for tegneserier, høytlesning og hva man ønsker å lese. Vi har et system for å regne om sider, slik at det skal bli rettferdig.

Går ikke for femte strake

– Går du for seier neste år også, lærer Katrine Rønning?

– Nei, jeg sier hvert år at dette blir det siste, for det er jo litt jobb, ler hun.

Rønning forteller at det hjelper at elevene klarer å registrere antall sider selv – men at det er vanskelig å opprettholde entusiasmen hos elevene over så mange uker.

– Jeg merker jo at motivasjonen dabber av hos elevene de siste ukene. Konkurransen varer jo i tre måneder – jeg tror to måneder hadde vært perfekt, forteller læreren.