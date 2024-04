Ungdommens kritikerpris til Hjorth

Vigdis Hjorth er tildelt Ungdommens Kritikerpris for boken «Gjentakelsen».

– Jeg blir nesten litt målløs, åpnet Vigdis Hjorth med i sin takketale på Sentralen foran over 200 ungdommer, og la til at hun er glad for at Ungdommens kritikerpris finnes:

– For ungdom som har bruk for litteraturen uten helt å vite det selv. Jeg hadde vært en annen hvis jeg hadde fått vært med på dette da jeg var på deres alder.

Hjorth takket også sin redaktør, Kari Joynt, og forlaget Cappelen Damm.

– Kari er min kjempegode, uunnværlige redaktør. Når jeg ikke orker å gå inn der det gjør mest vondt, så dytter hun meg dit på en øm og forsiktig måte, for det er dit jeg skal. Gjentakelsen hadde ikke vært den samme boken hvis jeg ikke hadde arbeidet med Kari. Og hele mitt fantastiske forlag, Cappelen Damm, som alltid står meg bi. Og det er ofte en veldig svær jobb, det skal jeg love dere, sa hun før hun hedret de unge leserne i juryklassene:

– Jeg vil takke alle dere fantastiske elever. Det har vært så gøy å følge dere på scenen. Dere er så imponerende, smarte, sjarmerende og vidunderlige. Tusen, tusen, tusen takk!

«Lett å kjenne seg igjen i»

– Det er tydelig at ungdommene ser kvalitet i de samme bøkene som de voksne kritikerne. Samtidig ser det ut til å være mye viktigere for de unge leserne å kjenne seg igjen i litteraturen de fordyper seg i. Vigdis Hjorth har vært nominerte flere ganger tidligere til Ungdommens kritikerpris. Men det var først med en bok om en tenåring at hun gikk helt til topps, sier prosjektansvarlig for Ungdommens kritikerpris i Foreningen !les, Petra Helgesen.

I mars ble «Gjentakelsen» tildelt Kritikerprisen for beste voksenbok, og den har også vært nominert til Brageprisen og Bokhandlerprisen. Den handler om en voksen kvinne som ser tilbake på seg selv som 16 år gammel jente, og gransker en sentral hendelse fra oppveksten.

«Dette er en bok som det er lett å kjenne seg igjen i», het det fra en av de unge jurymedlemmene, mens andre mente «den traff spesielt godt» og appellerte mest av de fire nominerte til ungdom.

«Den beskrev hvordan det er å gjøre ting for første gang, som å bli forelsket og dra på din første fest. Vi følte at vi lærte av boken og satt igjen med nye perspektiver». Hjorths bok ble beskrevet som «en døråpner» for samtaler om vanskelige og tabubelagte tema som det er viktig å snakke om, ifølge pressemeldingen.

Samme utfall – andre året på rad

Ungdommens kritikerpris er en pris for skjønnlitterær samtidslitteratur, delt ut av elever i videregående opplæring. Den administreres av Foreningen! les.

Vigdis Hjorth fikk i 1984 Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok for ungdomsromanen «Jørgen + Anne = sant».

De øvrige nominerte bøkene i Ungdommens kritikerpris var Jeg plystrer i den mørke vinden (Oktober) av Maria Navarro Skaranger, Olav Nygards seng (Aschehoug) av Erlend O. Nødtvedt og Chiquitita (Kolon) av Pedro Carmona-Alvarez. Dette var andre året at elever i videregående skole leste de samme nominerte bøkene som til Kritikerprisen for voksne. Også i fjor kåret de unge og mer rutinerte lesere den samme vinneren. Da var det Kvit, norsk mann av Brynjulf Jung Tjønn som stakk av med seieren.