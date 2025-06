Stillheten etterpå

LYRISK: Vi er midt i pinsen. Ukas søndags-dikt er i år 60-år gammelt, men har på ingen måte gått ut på dato. Kanskje er det mer aktuelt nå enn da det utkom?

Rolf Jacobsen (1907 – 1994) rager som en av våre største diktere. Han debuterte i 1933 med Jord og jern. Samlingen regnes som Norges første modernistiske diktsamling. Hans siste samling Nattåpent kom i 1985, kort tid etter hustruen Petra sin bortgang. Samlingens andre del er om savnet og minnene av Petra og er «blant de vakreste kjærlighetsdikt i hele den norske litteratur», skrev Finn Jor i Aftenposten.

Diktet Stillheten efterpå er hentet fra diktsamlingen med samme navn og som kom ut i 1965. Her kan du høre dikteren selv lese.

Stillheten efterpå

Prøv å bli ferdige nu

med provokasjonene og salgsstatistikkene,

søndagsfrokostene og forbrenningsovnene,

militærparadene, arkitektkonkurransene

og de tredobbelte rekkene med trafikklys.

Kom igjennom det og bli ferdige

med festforberedelser og markedsføringsanalyser

for det er sent,

det er alt for sent,

bli ferdige og kom hjem

til stillheten efterpå

som møter deg som et varmt blodsprøyt mot pannen

og som tordenen underveis

og som slag av mektige klokker

som får trommehinnene til å dirre

for ordene er ikke mere til,

det er ikke flere ord,

fra nu av skal alt tale

med stemmene til sten og trær.

Stillheten som bor i gresset

på undersiden av hvert strå

og i det blå mellemrommet mellom stenene.

Stillheten

som følger efter skuddene og efter fuglesangen.

Stillheten

som legger teppet over den døde

og som venter i trappene til alle er gått.

Stillheten

som legger seg som en fugleunge mellem dine hender,

din eneste venn.

Rolf Jacobsen

Rolf Jacobsen, Stillheten efterpå – dikt, Gyldendal 1965

Foto: Gyldendal Norsk Forlag.