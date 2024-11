Stesønnen til kong Charles: – Føler med den norske kongefamilien

Tom Parker Bowles, stesønn av kong Charles, besøkte Oslo for å promotere sin nye kokebok. Han har også fått med seg straffesaken mot Marius Borg Høiby.

– Jeg har hørt litt om det. Det er en stor snakkis, sier Parker Bowles til TV 2.

Medietrykket rundt Høiby har også nådd England, forteller 49-åringen, som viser til den tabloide britiske pressen på 1980- og 1990-tallet, da han vokste opp.

Var mye i mediene selv

Parker Bowles sier han føler med den norske kongefamilien og håper at alt ordner seg.

– Selv var jeg veldig uskikkelig som ung, og var vant til å komme i avisene når jeg ikke oppførte meg, innrømmer han til kanalen.

Avslører de kongeliges matvaner

Torsdag var dronningsønnen i Oslo sentrum for å promotere sin nye bok «Til bords med The Crown».

Boken handler om mattradisjonene i det britiske kongehuset, og inneholder oppskrifter fra Victoriatiden og fram til i dag. Parker Bowles avslører også hvilke matvaner dagens kongepar har, inkludert tid for måltider og hva de spiser og drikker.

– Jeg liker smårettene best, og spesielt fisk, sa han til NTB i forbindelse med boksigneringen.

Forfatteren har vært matskribent i over 20 år, skrevet åtte matbøker og jobber som restaurantkritiker for den britiske avisen The Mail on Sunday.