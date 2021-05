Lena Lindgrens debutbok er et spennende og tankevekkende essay om algoritmer og Big Techs innvirkning på mennesket, sett gjennom Ovids fortelling om Ekko og Narcissus.

Journalist Lena Lindgren skildrer et sant og skremmende bilde av hvordan verden ser ut i dag, med Silicon Valley, eller «gudenes dal», som Lindgren kaller den, som makthavere og titaner med fremtiden vår i sine hender. Lindgren har selv tilbragt mye tid i Silicon Valley, og har forsøkt å komme under huden på både selskapene og gründerne bak dem.

Ekko og Narcissus

Boken tar utgangspunkt i den greske myten om Ekko og Narcissus. Ekko har forarget gudinnen Hera, som straffer den masete nymfen med å ta vekk stemmen hennes, med det



Lena Lindgren:

Ekko. Et essay om algoritmer og begjær

Sakprosa

Gyldendal

208 sider

resultat at hun bare kan gjengi setninger hun hører. Ekko blir forelsket i Narcissus, men Narcissus gjengjelder ikke. Han forelsker seg i stedet i sitt eget speilbilde og dør av lengsel. Myten om Narcissus er kjent og har blant annet gitt navn til begrepet narsissisme. Ekko, derimot, er blitt glemt i moderne gjenfortellinger av historien. Lindgrens mål er å beskrive den digitale verden som «Ekkos epoke».

Lindgren ser på hvordan algoritmer og teknologiselskaper fra dalen i California har forandret verden. Hva gjør de enorme fremskrittene de siste tiårene med for eksempel demokratiet, egne meninger og individet? Lindgren stiller mange gode spørsmål underveis, men vi får ikke mange svar. Det vi derimot får, er gode eksempler som resultat av grundige studier av filosofiske og psykologiske teorier. Disse forklarer Lindgren på en forenklet måte, slik at tankegangen hennes blir lett å følge.

Sosiale mediers påvirkning

Sosiale medier får mye plass i Lindgrens bok, og hun har ikke mye positivt å si om dem. Og det er greit at Lindgren setter seg selv litt på sidelinjen, hun gir oss fakta og verktøyet til å analysere det vi leser selv – kanskje akkurat det algoritmer ikke gir oss mulighet til, de serverer oss jo bare det den tror vi vil ha. Men innimellom gjør Lindgren litt for enkle sammenligninger, som for eksempel mellom QAnon angrepet på Washington og Black Lives Matter (BLM)-protestene. Begge ble hjulpet i gang av sosiale medier, men instigatorene, de som satte i gang prosessen, i den førstnevnte bevegelsen bygget på vold, mens BLM bevegelsen var fra instigatorenes side ikke-voldelig. Videre kunne Lindgren også snakket mer om algoritmer og sosiale mediers innvirkning på psyken, ikke bare hvordan man skaper en massemorder som ABB. Hun glir etter min mening litt vel raskt forbi at sosiale medier og livet online også fører til at flere får mentale helseproblemer.

Boken får en sterk firer. Lindgren har et flott språk, men innimellom glir det litt for raskt mellom personlige kommentarer og et mer profesjonelt språk. Men her er vakre setninger og flotte allegorier, som gir et vanskelig og omfattende tema en fin drakt.

KRISTIN HARTVEDT